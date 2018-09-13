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نائب أمير مكة يطلع على خطة الهيئة للاحتفال باليوم الوطني الــ 88

نائب أمير مكة يطلع على خطة الهيئة للاحتفال باليوم الوطني الــ 88
http://almnatiq.net/?p=630926
المناطق - جدة
اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، على خطة الهيئة العامة للترفية خلال اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية.
ولدى ترؤس الأمير عبدالله بن بندر اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة وعددٌ من المسؤولين، استعرض سموه فعاليات وبرامج الهيئة المزمع تنظيمها في محافظات منطقة مكة المكرمة احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل سعودي.

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