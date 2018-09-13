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شرطة تبوك تكثف حملتها لضبط مخالفي نظام الاقامة والعمل وأمن الحدود(وطن بلا مخالف)

شرطة تبوك تكثف حملتها لضبط مخالفي نظام الاقامة والعمل وأمن الحدود(وطن بلا مخالف)
http://almnatiq.net/?p=630942
المناطق - تبوك
ضمن جهود الحملة الأمنية الوطنية الشاملة لضبط مخالفي نظام الاقامة والعمل وأمن الحدود(وطن بلا مخالف) نفذت شرطــة منطــقــة تبــــــوك بالتعاون مـع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة حملات مكثفة علــــى عــدد من المواقع المستهدفة شملت عدد المستودعات والمحلات التـــجـاريـــــــة  وسكن العماله  داخــل وخـــارج النطـاق العمراني بهدف ضبط المخـالـفـــين لأنظمة الإقـامـــة والـعـمـل وقـد اسـفـرت الحملات ولله الحمد  عن القبض على العـديـــد مـــن المـخـالـفـين اللذيـن جــرى تطبيق النظــام بحـقـهم حسب ما تقتضيه  الـتعـلـيمـات الخاصة بذلك.
يذكر ان شــرطــــة منـطـقــة تـبـــوك تقوم وبصفة مستمرة على تنفيذ  هـذه الحـملات لتتبع جميع المخالفين ومن يـقوم بتشغيلهم  او التــســـتر عـلــيـهــــم دون تهاون في تطبيق الأنظمه بحقهم وتهيب بالجميع التعاون معها في فـي الابلاغ عن أي مخالف .

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