سفير الإمارات في واشنطن: “أمير قطر اتصل بروحاني عارضا دعمه”

المناطق - الرياض

شن السفير الإماراتي لدى واشنطن، “يوسف العتيبة”، هجوما حادا على السلطات القطرية، متهماً إياها برعاية التطرف والإرهاب في اليمن وتأييد تدخلات النظام الإيراني.

وكتب العتيبة في مقال نشره أمس الأربعاء في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بعنوان “التحالف العربي يحقق تقدما ضد التطرف في اليمن”، أنه “بينما يتولى التحالف والإمارات مكافحة التطرف والعدوان، يقوم الآخرون بتأييده وإطالة أمده”.

واردف: “في الوقت الذي شددت فيه الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على إيران في الشهر الماضي بسبب تدخلها في اليمن وكل أنحاء الشرق الأوسط، عرضت قطر مرة أخرى نفسها كراع مفضل للإرهاب”.

وأشار العتيبة في هذا السياق إلى اتصال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي اعتبر أنه جرى “ليعرض دعم قطري موسع لإيران عبر توسيع التعاون في البحر وحزمة من الحوافز الاستثمارية وعقود البناء”.

وأضاف العتيبة أن “التواطؤ القطري يصل إلى عمق أكبر”، مذكرا بالتقارير التي أشارت إلى دفع قطر “فدية بمئات الملايين من الدولارات مباشرة إلى فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وغيره من المتطرفين لإطلاق سراح أفراد العائلة المالكة المختطفة”.

كما اتهم العتيبة جمعية “عيد الخيرية” في قطر بدفع الملايين من الدولارات لزعيم القاعدة في جزيرة العرب، عبد الوهاب الحميقاني، الذي كان يعمل في السابق في وزارة الشؤون الدينية في قطر، ووصف شبكة قنوات “الجزيرة” بأنها “البوق الإعلامي الأكثر إثارة للتطرف في المنطقة”