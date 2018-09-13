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132 مرشد طلابي في اللقاء الاول للارشاد بتعليم شرق الدمام

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132 مرشد طلابي في اللقاء الاول للارشاد بتعليم شرق الدمام

132 مرشد طلابي في اللقاء الاول للارشاد بتعليم شرق الدمام
http://almnatiq.net/?p=630948
المناطق - الدمام

عقد اليوم الخميس ٣محرم ١٤٤٠ ه بمدرسة نور الاسلام الأهلية اللقاء الأول للمرشدين الطلابيين بشرق الدمام برعاية مدير إدارة التوجيه والارشاد بالشرقية الأستاذ أحمد الفريدان ومساعد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ عبدالرحمن الزهراني ومشرفي التوجيه والارشاد : د.وليد الشعيبي والاستاذ محمد المعيبد و رئيس وحدة الخدمات الإرشادية الاستاذ خالد الصياح  و بمشاركة مشرفي الادارة الاستاذ ياسر السيد وعبد المحسن الملحم وبحضور ١٣٢ مرشد طلابي تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات أداء التوجيه والارشاد وخطة إدارة التوجيه والارشاد ومع بداية اللقاء فتح باب النقاش مع مدير إدارة التوجيه والارشاد ومساعد مدير المكتب للرد على استفسارات مرشدي شرق الدمام  بعدها استعرض الاستاذ ياسر السيد مؤشرات الأداء وخطة التوجيه والارشاد ومدى أهميتها في الميدان التربوي .

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