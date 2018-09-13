محافظ ينبع التقى مدير عام أدارة الفروع لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ومدراء الفروع بالمنطقة

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ألتقى أمس محافظ ينبع الأستاذ / سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة مدير عام أدارة الفروع لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس ممدوح الردادي ومدراء فروع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة حيث في بداية اللقاء رحب بهم المحافظ وشكرهم على اختيار محافظة ينبع لعقد اجتماعهم الدوري متمنيا لهم التوفيق وأكد المحافظ أن مثل هذه اللقاءات تهدف الى تبادل الخبرات والاستفادة مما يقدم في كل فرع بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين وتناول اللقاء عدد من المواضيع المتعلقة بخدمات المياه يذكر أن مدير عام إدارة الفروع لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ترأس الأجتماع الدوري الثاني لمدراء فروع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة وذلك بصالة الاجتماعات بفرع خدمات المياه بمحافظة ينبع حيث تضمن الاجتماع تقديم عرض مرئي قدمه مدير فرع خدمات المياه بمحافظة ينبع المهندس / عيد محمد الجهني تناول العرض موجز لما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية بعد ذلك تمت مناقشة العديد من المواضيع المدرجة والتي تصب في تحسين الخدمات المقدمة ومناقشة ماتم تناوله في محضر الأجتماع الأول بعد ذلك جولة ميدانية تضمنت عدد من المشاريع شملت موقع الأشياب ومحطات التشغيل ومحطة الصرف الصحي