احدث الأخبار

محافظ ينبع التقى مدير عام أدارة الفروع لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ومدراء الفروع بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 132 مرشد طلابي في اللقاء الاول للارشاد بتعليم شرق الدمام
المنطقة الشرقية
 سفير الإمارات في واشنطن: “أمير قطر اتصل بروحاني عارضا دعمه”
أبرز المواد
 شرطة تبوك تكثف حملتها لضبط مخالفي نظام الاقامة والعمل وأمن الحدود(وطن بلا مخالف)
أبرز المواد
 ارامكو السعودية: ماتتداوله وسائل الإعلام للاستحواذ على حصة في سابك مجرد تكهنات
أبرز المواد
 مدريد تقرر تسليم المملكة 400 قنبلة فائقة الدقة
أبرز المواد
 “البيئة” تدعم توطين قطاع الصيد وتطلق مشروع صياد في سبتمبر الحالي
أبرز المواد
 سفراء دول التحالف في تونس يستعرضون جهود التحالف في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الممارسات الإجرامية لمليشيا الحوثي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يطلع على خطة الهيئة للاحتفال باليوم الوطني الــ 88
أبرز المواد
 المقاومة الإيرانية تكشف عن تورط طهران في عمليات إرهابية في أوروبا
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل العام البريطاني
أبرز المواد
 أمانة الاحساء : تركيب 75 ألف ” فانوس led” في المرحلة الأولى بمشروع توفير الطاقة
المنطقة الشرقية
محافظ ينبع التقى مدير عام أدارة الفروع لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ومدراء الفروع بالمنطقة

محافظ ينبع التقى مدير عام أدارة الفروع لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ومدراء الفروع بالمنطقة

منطقة المدينة المنورة
132 مرشد طلابي في اللقاء الاول للارشاد بتعليم شرق الدمام

132 مرشد طلابي في اللقاء الاول للارشاد بتعليم شرق الدمام

المنطقة الشرقية
سفير الإمارات في واشنطن: “أمير قطر اتصل بروحاني عارضا دعمه”

سفير الإمارات في واشنطن: “أمير قطر اتصل بروحاني عارضا دعمه”

أبرز المواد
شرطة تبوك تكثف حملتها لضبط مخالفي نظام الاقامة والعمل وأمن الحدود(وطن بلا مخالف)

شرطة تبوك تكثف حملتها لضبط مخالفي نظام الاقامة والعمل وأمن الحدود(وطن بلا مخالف)

أبرز المواد

محافظ ينبع التقى مدير عام أدارة الفروع لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ومدراء الفروع بالمنطقة

محافظ ينبع التقى مدير عام أدارة الفروع لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ومدراء الفروع بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=630951
المناطق - ينبع

ألتقى أمس محافظ ينبع الأستاذ / سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة مدير عام أدارة الفروع لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس ممدوح الردادي ومدراء فروع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة حيث في بداية اللقاء رحب بهم المحافظ وشكرهم على اختيار محافظة ينبع لعقد اجتماعهم الدوري متمنيا لهم التوفيق  وأكد المحافظ أن مثل هذه اللقاءات تهدف الى تبادل الخبرات والاستفادة مما يقدم في كل فرع بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين وتناول اللقاء عدد من المواضيع المتعلقة بخدمات المياه  يذكر أن مدير عام إدارة الفروع لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة  ترأس الأجتماع الدوري الثاني لمدراء فروع خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة وذلك بصالة الاجتماعات بفرع خدمات المياه بمحافظة ينبع حيث تضمن الاجتماع تقديم عرض مرئي قدمه مدير فرع خدمات المياه بمحافظة ينبع المهندس / عيد محمد الجهني تناول العرض موجز لما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية بعد ذلك تمت مناقشة العديد من المواضيع المدرجة والتي تصب في تحسين الخدمات المقدمة ومناقشة ماتم تناوله في محضر الأجتماع الأول بعد ذلك جولة ميدانية تضمنت عدد من المشاريع شملت موقع الأشياب ومحطات التشغيل ومحطة الصرف الصحي

روابط ذات صلة

أمانة المدينة المنورة تعلن موعد سحب قرعة 25 منحة للمواطنين

أمانة المدينة المنورة تعلن موعد سحب قرعة 25 منحة للمواطنين
أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه يواسيان أسرة العباس في وفاة ابنهم أحمد

أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه يواسيان أسرة العباس في وفاة ابنهم أحمد
تفتيش مفاجئ يضبط مخالفات بمحلات الأواني المنزلية بالمدينة

تفتيش مفاجئ يضبط مخالفات بمحلات الأواني المنزلية بالمدينة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*