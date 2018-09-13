اجتماع مشترك يضم أمانة محافظة جدة والبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي

جدة - عادل الزهراني

عقد يوم أمس الاربعاء 2 محرم 1440هـ الموافق 21 مايو 2018م اجتماع مشترك بمقر أمانة محافظة جدة بمشاركة كل من سعادة أ. صالح بن علي بن عبد الرحمن التركي. أمين محافظة جدة و د. علي بن محمد الشيخي الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية مدير الادارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة وسعادة م. أحمد بن رشيد البلاع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي وسعادة الأمين العام للجمعية السعودية للاستزراع المائي م. محمد بن ابراهيم عذيبي. وقد جرى خلال اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم ما بين البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية وأمانة محافظة جدة والتي تركز على التعاون فيما يتعلق بتطوير مرافئ صيد الأسماك وتطوير السوق المركزي للأسماك وحراج الأسماك ومراقبة أسواق بيع الأسماك والمساهمة في تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية ودعم مشروع سمك في المحافظة في المحافظة والعمل على تحسين وتطوير وضع الجمعيات التعاونية للصيادين. للارتقاء بها إلى مستويات متقدمة من التطور والأداء بما يتناغم ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 م. وقد تم استعراض لمبادرات البرنامج الوطني في برنامج التحول الوطني 2020 والتي من ضمنها مبادرة إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة. بهدف تعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات المستهدفة، وتوفير المزيد من فرص عمل وتحسين دخول الصيادين، وتهيئة بيئة صحية وآمنة.