صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دورات تدريبية عبر “دروب” دعماً لتوطين 12 نشاطا

المناطق - الرياض

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من خلال برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، دورات تأهيلية تدريبية إلكترونية مجانية للمهتمين في العمل بمنصب (مشرف أو موظف) المبيعات في ال12 نشاطا التي يقتصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح “هدف” ان الدورات تزود المتدربين بالمهارات اللازمة للعمل في منافذ البيع كخدمة العملاء ومهارة التعامل مع المدفوعات وتنسيق السلع المعروضة، ويمكن التسجيل في هذه الدورات عبر الرابط www.doroob.sa.

وابان “هدف” انه تم تطوير ومراجعه دورات دروب بالتعاون مع 21 منشأه من القطاع الخاص والتأكد من ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل.

وجاءت هذه الدورات سعيا من الصندوق إلى تأهيل المواطنين والمواطنات ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص ولزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة