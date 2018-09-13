الكلية التقنية بتبوك: توقيع أكثر من 70 عقد توظيف في اللقاء التوظيفي لخريجي الكلية

المناطق - تبوك

شهد اللقاء التوظيفي الذي نظمته الكلية التقنية بتبوك اليوم بالتعاون مع شركة السيف، توقيع أكثر من 70 عقد تدريبي لخريجي الكلية منتهي بالتوظيف، للعمل في مهن فنية وإدارية بمشاريع الشركة وذلك في قاعة الأنشطة بالكلية.

وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي أن التواصل مع الشركات الوطنية خاصة العاملة بمنطقة تبوك أثمر عن هذا الملتقى الذي يدعم برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن دور الكلية لا ينحصر على التدريب والتأهيل بل يواصل العمل عن بحث وإيجاد فرص وظيفية مناسبة لخريجي الكلية لمواصلة مشوارهم في حياتهم العملية.

وبين البلوي أن عقود التدريب التي تم توقيعها اليوم بعد إجراء المقابلات الشخصية والتأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة، تشمل تدريب الخريج لمدة ستة أشهر مع صرف مكافئة مالية وتأمين طبي خلال فترة التدريب، لافتاً النظر إلى أن الهدف من فترة التدريب هو تطوير مهارات المتدرب في تخصصه الفني أو الإداري، إضافةً إلى تطوير مهاراته في اللغة الإنجليزية، منوهاً بدور الشركات الوطنية بعرض فرصها الوظيفية التي تتطلب تأهيل مهني وتقني مناسب لتنفيذ أعمالها بكل كفاءة، واستقطاب طالبي العمل مع منح فرص تدريبية على راس العمل، مؤكداً على أن هذا اللقاء التوظيفي لخريجي الكلية يأتي ضمن استراتيجية الكلية في التواصل مع القطاع الخاص سواء من خلال برنامج التدريب التعاوني أو التوظيف مباشرة.