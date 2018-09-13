الدمام تستضيف الجولة الثانية من أتوكروس السعودية

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تنطلق غدًا الجمعة الجولة الثانية من بطولة الأتوكروس السعودية، التي تأتي بدعم الهيئة العامة للرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتنفيذ مؤسسة تصميم التقنية.

ويستضيف منتزه الملك فهد بمدينة الدمام أحداث الجولة الثانية، التي ستوضح ملامح المتأهلين الأربعة للجولة النهائية من البطولة التي ستقام نهاية سبتمبر الجاري في مدينة جدة.

ويتنافس أبطال الأتوكروس من خلال أربع فئات تقام بها البطولة، الفئة المفتوحة، وفئة SS، وفئة A، وفئة B، حيث ترتفع مستوى المنافسة بين السائقين الباحثين عن احتلال المركز الأول والذهاب بعيدًا في البطولة.