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الدمام تستضيف الجولة الثانية من أتوكروس السعودية

الدمام تستضيف الجولة الثانية من أتوكروس السعودية
http://almnatiq.net/?p=630966
المناطق - الرياض
تنطلق غدًا الجمعة الجولة الثانية من بطولة الأتوكروس السعودية، التي تأتي بدعم الهيئة العامة للرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتنفيذ مؤسسة تصميم التقنية.
 
ويستضيف منتزه الملك فهد بمدينة الدمام أحداث الجولة الثانية، التي ستوضح ملامح المتأهلين الأربعة للجولة النهائية من البطولة التي ستقام نهاية سبتمبر الجاري في مدينة جدة.
 
ويتنافس أبطال الأتوكروس من خلال أربع فئات تقام بها البطولة، الفئة المفتوحة، وفئة SS، وفئة A، وفئة B، حيث ترتفع مستوى المنافسة بين السائقين الباحثين عن احتلال المركز الأول والذهاب بعيدًا في البطولة.
 
وكان زيد الهزاع، وأحمد بن خنين، وعبدالعزيز الرميح، وعبدالله الجابر، حسموا تأهلهم إلى الجولة النهائية، بعد أن حققوا المراكز الأولى في الفئات الأربع في الجولة الأولى التي أقيمت الجمعة الماضية في الرياض، وسط مشاركة 47 سائقًا، ساهموا في ارتفاع مستوى المنافسة بين السائقين.

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