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لقاء مفتوح بين المزارعين و ٢٢ مرشداً زراعياً بصفري بيشة

لقاء مفتوح بين المزارعين و ٢٢ مرشداً زراعياً بصفري بيشة
http://almnatiq.net/?p=630972
المناطق - بيشة

يُشارك مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة ممثلاً بقسم الزراعة مشاركة نوعية في مهرجان صفري بيشة ويعتبر من أهم المنظمين كون هذا المهرجان يُختص به المزارع بالدرجة الأولى ، حيث تقوم ادارة الزراعة بتنظيم دخول الباعة وخروجهم في السوق بالمشاركة مع ادارة المهرجان ويقيمون عدداً من الندوات والمحاضرات الهامة التي يلقيها عددًا من أعضاء هيئة الدريس في أشهر جامعات المملكة طيلة فترة المهرجان .

هذا وقد أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة مساء أمس الأول لقاء مفتوحاً المزارعين على مسرح مهرجان الصفري بمحافظة بيشة بحضور ٢٢ مرشداً زراعيا ، وتم خلال اللقاء مناقشه العقبات التي تواجه المزارعين ومن أبرزها “سوسة النخيل الحمراء” ، وقد ناقش المرشدين الزراعيين مع المزارعين طرق التعرف على الاصابة والوقاية منها .
وبين مدير مكتب الوزارة بمحافظة بيشة المهندس سالم القرني بأن هذا اللقاء ضمن البرامج التي يقدمها مكتب وزاره البيئة والمياه والزراعة خلال المهرجان .
وذكر القرني بأن الفرق الميدانية التي تعمل والمرشدين الزراعيين يقومون بأعداد تقارير يومية عن النتائج التي توصلت لها فرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء ،وقد تم خلال اللقاء المفتوح بالاجابة على استفسارات المزارعين ، وشكر المزارعين وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مكتبها في محافظة بيشة على مايلقونه من متابعة وفرق ميدانية للقضاء على هذه الآفات ، وما يلقونه من ارشادات والتوعية والزيارات التي يقومون بها فريق المكافحة .

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