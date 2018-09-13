جمعية الهدا تحصل على جائزة الجمعية الأكثر تحسناً في مسار التميز المؤسسي

الطائف - عادل الزهراني

حصلت جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا بمحافظة الطائف على جائزة ( الجمعية الأكثر تحسناً في مسار التميز المؤسسي ) بجائزة التميز في العمل الخيري المقدمة من مؤسسة السبيعي الخيرية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ أحمد محمد الطويرقي عن سعادته بحصول الجمعية على هذه الجائزة من راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة والتي آلت الجمعية على أن تكون هيئة أهلية مميزة في تقديم الخدمات بمنطقة مكة المكرمة والأولى في محافظة الطائف , كما أوضح بأن هذا الانجاز إنما هي بداية عمل شاق في بذل المزيد والمزيد للعمل على تحسين أوضاع الأسر بوادي محرم والهدا والقرى المجاورة لها بأفضل الوسائل ملتزمين بانتهاج الجودة بما يحقق رضا المستفيدين وتطبيق منظومة متكاملة للجودة تتوائم مع متطلبات ومعايير المواصفات القياسية الدولية آيزو 9001 ملتزمين بالتشريعات والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن جمعية البر الخيرية الخيرية بوادي محرم والهدا بمحافظة حرصت على تحسين مستوى الأسر المسجلة لديها معيشياً وصحياً وتعليمياً وتوعوياً من خلال رعايتهم وتنمية مهارتهم لتدريبهم وتأهيلهم للعمل.