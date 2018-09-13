تدشين شخصية ” نشيط ” بتعليم عسير

المناطق - أبها

شهد مساعد مدير عام التعليم بمنطقة عسير للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، صباح اليوم ( الخميس ) ، اللقاء الأول لمشرفي إدارة النشاط الطلابي لهذا العام تحت شعار ” نبني شخصيات أبنائنا ” ، بحضور مدير الإدارة الأستاذ خالد الشهري .

وتم خلال اللقاء تدشين شخصية ” نشيط ” ، حيث أوضح مدير الإدارة أن ” نشيط ” هي شخصية كرتونية تمثل طالب يرتدي الزي السعودي ، جاءت فكرته لإيصال رسائل بسيطة وقريبة من نفوس الطلاب لغرس وتعزيز المبادئ والقيم الإيجابية كذلك للإعلان عن الفعاليات والبرامج ، مشيرا إلى أن الإدارة تطمح إلى أن يكون نشيط تلك الشخصية التي تقدم المرح والمعرفة والجوائز والفرص ، فيما تم استعراض عدد من المحاور منها : اللقاء الذي نريده ، وبروتوكولات عمل النشاط ، وساعة النشاط في المدارس وآلية تفعيلها ، والزيارات الإشرافية وتوحيد الإجراءات ، ومناقشة أهم المشروعات المحلية والبرامج المركزية ، وآلية الصرف على المشاريع .

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار خطة إدارة النشاط الطلابي الرامية إلى الارتقاء بالبرامج المقدمة وتجويدها بشراكة فاعلة مع الميدان .