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معلمون ينشئون ملعبا لطلابهم بعسير

معلمون ينشئون ملعبا لطلابهم بعسير

منطقة عسير

تدشين شخصية ” نشيط ” بتعليم عسير

تدشين شخصية ” نشيط ” بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=630987
المناطق - أبها

شهد مساعد مدير عام التعليم بمنطقة عسير للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، صباح اليوم ( الخميس ) ، اللقاء الأول لمشرفي إدارة النشاط الطلابي لهذا العام تحت شعار ” نبني شخصيات أبنائنا ” ، بحضور مدير الإدارة الأستاذ خالد الشهري .

 

وتم خلال اللقاء تدشين شخصية ” نشيط ” ، حيث أوضح مدير الإدارة أن ” نشيط ” هي شخصية كرتونية تمثل طالب يرتدي الزي السعودي ، جاءت فكرته لإيصال رسائل بسيطة وقريبة من نفوس الطلاب لغرس وتعزيز المبادئ والقيم الإيجابية كذلك للإعلان عن الفعاليات والبرامج ، مشيرا إلى أن الإدارة تطمح  إلى أن يكون نشيط تلك الشخصية التي تقدم المرح والمعرفة والجوائز والفرص ، فيما تم استعراض عدد من المحاور منها : اللقاء الذي نريده ، وبروتوكولات عمل النشاط ، وساعة النشاط في المدارس وآلية تفعيلها ، والزيارات الإشرافية وتوحيد الإجراءات ، ومناقشة أهم المشروعات المحلية والبرامج المركزية ، وآلية الصرف على المشاريع .

 

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار خطة إدارة النشاط الطلابي الرامية إلى الارتقاء بالبرامج المقدمة وتجويدها بشراكة فاعلة مع الميدان .

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