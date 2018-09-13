المناطق _عسير

تمكن فريق طبي متخصص من إجراء أول عملية منظار للكاحل بمستشفى عسير المركزي و كذلك عملية إصلاح و زراعة للرباط الصليبي الخلفي لشاب عشريني كان يعاني من آلام بالركبة و الكاحل.

حيث حضر شاب يبلغ من العمر ٢٦ عاماً لعيادة وحدة الإصابات الرياضية و المناظير بمستشفى عسير المركزي و كان يعاني من آلام بالركبة اليسرى و الكاحل الأيسر، و بأخذ تفاصيل التاريخ المرضي و الفحص السريري و الأشعات اللازمة تبين بأنه يعاني من قطع كامل بالرباط الصليبي الخلفي للركبة اليسرى و كذلك كدمة و قطع بالغضروف المبطن لسطح المفصل في عظمة الثالوث للكاحل الأيسر.

وبينت “ صحة عسير “ أنه قد تم وضع الخطة العلاجية اللازمة له من قبل استشاري جراحة العظام و الإصابات الرياضية و المناظير في المستشفى والتي جاءت على مرحلتين حيث تم إجراء عملية إصلاح و زراعة للرباط الصليبي الخلفي للركبة اليسرى بواسطة المنظار كمرحلة أولى ، و من ثم تم تحويله لقسم العلاج الطبيعي لعمل برنامج إعادة التأهيل اللازم لكلا الاصابتين في الركبة و الكاحل .