تمكن فريق طبي متخصص من إجراء أول عملية منظار للكاحل بمستشفى عسير المركزي و كذلك عملية إصلاح و زراعة للرباط الصليبي الخلفي لشاب عشريني كان يعاني من آلام بالركبة و الكاحل.
حيث حضر شاب يبلغ من العمر ٢٦ عاماً لعيادة وحدة الإصابات الرياضية و المناظير بمستشفى عسير المركزي و كان يعاني من آلام بالركبة اليسرى و الكاحل الأيسر، و بأخذ تفاصيل التاريخ المرضي و الفحص السريري و الأشعات اللازمة تبين بأنه يعاني من قطع كامل بالرباط الصليبي الخلفي للركبة اليسرى و كذلك كدمة و قطع بالغضروف المبطن لسطح المفصل في عظمة الثالوث للكاحل الأيسر.
وبينت “ صحة عسير “ أنه قد تم وضع الخطة العلاجية اللازمة له من قبل استشاري جراحة العظام و الإصابات الرياضية و المناظير في المستشفى والتي جاءت على مرحلتين حيث تم إجراء عملية إصلاح و زراعة للرباط الصليبي الخلفي للركبة اليسرى بواسطة المنظار كمرحلة أولى ، و من ثم تم تحويله لقسم العلاج الطبيعي لعمل برنامج إعادة التأهيل اللازم لكلا الاصابتين في الركبة و الكاحل .
وبينت صحة المنطقة أنه وبعد مرور أربعة أشهر تم تجهيز الأدوات اللازمة لإجراء المرحلة الثانية من العلاج -حسب ما هو مخطط له- و هي إصلاح الغضروف المبطن لسطح عظمة الثالوث للكاحل الأيسر بواسطة المنظار -حيث تعتبر أول عملية منظار للكاحل تجرى بمستشفى عسير المركزي- تحت إشراف فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور فايع عسيري و مشاركة أخصائي العظام الدكتور أحمد حشروف و الطبيبين المقيمين الدكتور وليد القحطاني و الدكتور صالح كردم، و قد خرج المريض من المستشفى و هو بصحة و سلامة ولله الحمد و تم بدء برنامج إعادة التأهيل اللازم لمثل هذه الحالات و حسب ما هو متبع عالمياً .
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