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اليمن والصين توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي بينهما

اليمن والصين توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي بينهما
http://almnatiq.net/?p=631006
المناطق _ عدن

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد السعدي، مع السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، سيقدم الجانب الصيني دفعة عاجلة من المواد الغذائية لليمن بقيمة 30 مليون يوان صيني.
وأكد السفير الصيني استعداد بلاده للتعاون مع الجانب اليمني بشكل وثيق لتنفيذ هذه المساعدات بشكل سريع وجيد.

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