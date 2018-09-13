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حملة السلامه للمباني العاليه الرابعه تسفر على الوقوف على (18) موقعا

أبرز المواد

حملة السلامه للمباني العاليه الرابعه تسفر على الوقوف على (18) موقعا

حملة السلامه للمباني العاليه الرابعه تسفر على الوقوف على (18) موقعا
http://almnatiq.net/?p=631009
المناطق _ الرياض

أسفرت حملة السلامه للمباني العاليه الرابعه والتي أطلقها الدفاع المدني بمدينة الرياض يوم الثلاثاء الماضي على الوقوف على (18) موقعا ضبطت خلالها دوريات السلامه على عدد من المخالفات في (2 ) موقع تم إغلاقهما مؤقتا و إحالتهم الى لجنة النظر بالمخالفات ، فيما اجتازت المواقع الاخرى اختبارات الفحص و مطابقتهم لاشتراطات و انظمه السلامه
ومن ابرز مارصد من مخالفات علي الموقعين التي تم إغلاقهما هي
عدم وجود نظام أطفاء يعمل بشكل فعال وايضاً وجود تخزين
ومخلفات بناء بشكل عشوائي بالاضافة الى عدم وجود حواحز لمنع السقوط في الادوار وكذالك في المناور والشرفات كما رصدت مخالفه إستخدام تكسيات غير مثبت مدي مقاومتها للحريق .

كما صاحبت الحملة مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب وذلك بتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة في تلك المباني ،

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بمواقع المباني العاليه بالعمل على متابعة وسائل السلامة وانظمة الحريق باستمرار وصيانتها والتأكد من معرفة العاملين فيها لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر لا قدر الله، كما دعت إلى معالجة الملاحظات إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.

 

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