” الطيران المدني ” تمنح مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ترخيص مطار دولي

تبوك - عطاالله العمراني

منحت الهيئة العامة للطيران المدني مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ترخيص مطار دولي لإستقبال الرحلات الدولية وذلك بعد استيفاء المطار لجميع المتطلبات والمعايير الدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) .

وأعرب مدير عام مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك عادل عالوه في تغريدة على حسابه الرسمي عن سعادته بما تحقق قائلاً : ” بحمد الله وتوفيقه وبجهود فريق العمل الذي افخر بالعمل معهم تم ترخيص مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك ومطابقته لجميع الاشتراطات والمعايير الدوليه المعمول بها لمنظمه الطيران المدني ” .

جدير بالذكر ان مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز الدولي يعتبر خامس مطار بالسعودية من حيث الحركة والنشاط وكثافة الرحلات ، وحصول المطار على ترخيص مطار دولي سوف يساهم في زيادة تنمية الحركة الجوية ، وإتاحة المزيد من خيارات السفر أمام جمهور المسافرين من خلال التشغيل الدولي بما يخدم سرعة وصول المسافرين إلى هذه الوجهات الدولية دون المرور عبر المطارات الدولية.