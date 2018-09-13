احدث الأخبار

جامعة حائل والموارد البشرية يوقعان اتفاقية لتوظيف الخريجين
منطقة حائل
 ” الطيران المدني ” تمنح مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ترخيص مطار دولي
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية : تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق لوقف جريمة هدم الخان الأحمر
أبرز المواد
 حملة السلامه للمباني العاليه الرابعه تسفر على الوقوف على (18) موقعا
أبرز المواد
 اليمن والصين توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي بينهما
أبرز المواد
 إقتراب الإعصار “فلورنس” من الساحل الشرقي للولايات المتحدة واجلاء 1.7 مليون مواطن
أبرز المواد
 “البلدية والقروية” تُلزم المطاعم والمقاهي بوضع السعرات الحرارية أمام الوجبات والعصائر
أبرز المواد
 المهندس الربيعة يلتقي مدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة
منطقة عسير
 “هيئة المقاولين” تعلن عن 13 مبادرة لحل التحديات التمويلية التي تواجه القطاع
أبرز المواد
 إجراء أول عملية منظار للكاحل بمستشفى عسير المركزي
صحة
 تدشين شخصية ” نشيط ” بتعليم عسير
منطقة عسير
 معلمون ينشئون ملعبا لطلابهم بعسير
منطقة عسير
جامعة حائل والموارد البشرية يوقعان اتفاقية لتوظيف الخريجين

جامعة حائل والموارد البشرية يوقعان اتفاقية لتوظيف الخريجين

منطقة حائل
” الطيران المدني ” تمنح مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ترخيص مطار دولي

” الطيران المدني ” تمنح مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ترخيص مطار دولي

أبرز المواد
الخارجية الفلسطينية : تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق لوقف جريمة هدم الخان الأحمر

الخارجية الفلسطينية : تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق لوقف جريمة هدم الخان الأحمر

أبرز المواد
حملة السلامه للمباني العاليه الرابعه تسفر على الوقوف على (18) موقعا

حملة السلامه للمباني العاليه الرابعه تسفر على الوقوف على (18) موقعا

أبرز المواد

” الطيران المدني ” تمنح مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ترخيص مطار دولي

” الطيران المدني ” تمنح مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ترخيص مطار دولي
http://almnatiq.net/?p=631017
تبوك - عطاالله العمراني

منحت الهيئة العامة للطيران المدني مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ترخيص مطار دولي لإستقبال الرحلات الدولية وذلك بعد استيفاء المطار لجميع المتطلبات والمعايير الدولية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) .

 

وأعرب مدير عام مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك عادل عالوه في تغريدة على حسابه الرسمي عن سعادته بما تحقق قائلاً :  ” بحمد الله وتوفيقه وبجهود فريق العمل الذي افخر بالعمل معهم تم ترخيص مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك ومطابقته لجميع الاشتراطات والمعايير الدوليه المعمول بها لمنظمه الطيران المدني ” .

جدير بالذكر ان مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز الدولي يعتبر خامس مطار بالسعودية من حيث الحركة والنشاط وكثافة الرحلات ، وحصول المطار على ترخيص مطار دولي سوف يساهم في زيادة تنمية الحركة الجوية ، وإتاحة المزيد من خيارات السفر أمام جمهور المسافرين من خلال التشغيل الدولي بما يخدم سرعة وصول المسافرين إلى هذه الوجهات الدولية دون المرور عبر المطارات الدولية.

روابط ذات صلة

الخارجية الفلسطينية : تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق لوقف جريمة هدم الخان الأحمر

الخارجية الفلسطينية : تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق لوقف جريمة هدم الخان الأحمر
حملة السلامه للمباني العاليه الرابعه تسفر على الوقوف على (18) موقعا

حملة السلامه للمباني العاليه الرابعه تسفر على الوقوف على (18) موقعا
اليمن والصين توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي بينهما

اليمن والصين توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي بينهما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*