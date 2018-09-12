جامعة حائل والموارد البشرية يوقعان اتفاقية لتوظيف الخريجين

وقع معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل، وسعادة الدكتور محمد بن أحمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف“، اتفاقية شراكة بين الجانبين ضمن برنامج دعم توظيف الخريجين بالجامعات، اليوم الخميس (13 سبتمبر 2018م) في مقر الصندوق بالرياض.

ومن جانبه، قال معالي مدير الجامعة، إننا نسعى إلى تحقيق أهداف قيادتنا الحكيمة، ونحقق طموحات أبناءنا وبناتنا، وسنكون شركاء فاعلين لتحقيق أهدافنا والتي ستنعكس بمشيئة الله على قطاع التوظيف والتوطين، ووعلينا واجب كبير لأبنائنا وبناتنا الخريجين لإيصالهم مؤهلين لقطاعات الأعمال المختلفة.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلبة المتوقع تخرجهم؛ لزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل.

وقال الدكتور محمد السديري، إن جامعة حائل هي أولى الجامعات التي وقعت هذه الاتفاقية معنا، ومتفاءل بأن هذه التجربة سيتم تعميمها، ومضيفًا أننا نريد من هذه الاتفاقية أن نفتح قنوات أكبر للتوظيف، ونستفيد من الكفاءات البشرية الموجودة في الجامعة لتدريب أبناء الوطن، وكما أن مخرجات الجامعة من خريجيها تتنافس عليهم الشركات كما نعلم.