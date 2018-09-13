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“مدني الخرج” يكرم رجلي أمن في “معهد الألبان والأغذية” لدورهما البطولي في إخماد حريق سيارة مواطن

“مدني الخرج” يكرم رجلي أمن في “معهد الألبان والأغذية” لدورهما البطولي في إخماد حريق سيارة مواطن
http://almnatiq.net/?p=631028
المناطق _ أشرف العصيمي
كرّمت إدارة الدفاع المدني في محافظة الخرج رجلي الأمن الصناعي في المعهد التقني للألبان والأغذية نزّال كليب العنزي وعلي حمد الدوسري بحضور عدد من الإعلاميين، لدورهما البطولي في إخماد حريق سيارة أحد المواطنين قبل انفجارها على طريق الملك عبدالله بالمحافظة.
وأوضح مدير الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد خالد السعيس أن ما قام به رجال الأمن الصناعي عمل بطولي وشجاع ويعكس ما يتصف به أبناء هذا البلد من خدمة الوطن .
وأضاف السعيس : نسعد بهذه العمل لأن هذا الدور التكاملي بين القطاعات ، وخاصة اننا نقطف اليوم ثمار البرامج التوعوية والتثقيفية وورش التدريب التي قدمها مدني الخرج للقطاعات العامة في المحافظة
وأكد رجلا الأمن الصناعي بالمعهد العنزي والدوسري أنهما اتخذا التصرف الطبيعي بمساعدة المواطن والحد من خطر أكبر كان سيحدق بالسيارة و صاحبها.
بدوره، ثمن المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية إبراهيم بن سعود العقيلي تكريم مديرية الدفاع المدني في محافظة الخرج لرجلي الأمن الصناعي في المعهد، نظير عملهما البطولي.
وقال العقيلي: “المعهد نفذ عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية في مجالات السلامة من المخاطر، والإسعافات الأولية، والمواضيع المتعلقة بالسلامة المرورية، وغيرها من البرامج المجتمعية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”، مشيراً إلى أن المعهد على تواصل مستمر مع القطاعات الحكومية للتعاون عبر البرامج التدريبية والتثقيفية بشكل دوري.
وأضاف أن المعهد يدعم الإنجازات والأعمال التطوعية التي يقدمها منسوبيه، إيماناً منه بأهمية المشاركة المجتمعية ودروها في خدمة الوطن والمواطن.

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