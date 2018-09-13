السلبية تحسم مواجهة الفتح والوحدة

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فرض فريق الوحدة التعادل السلبي على مستضيفه الفتح في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، لحساب الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث ارتفع الفريق الشرقي إلى نقطتين ومثلهما للفريق المكي، بعد تعادل كل فريق في الجولة السابقة.

جاء الشوط الأول متكافئاً في معظم فترات اللعب مع أفضلية نسبية لفريق الفتح لفضل الانتشار الجيد. وفي آخر دقيقة من الزمن المحتسب بدلا عن الضائع، أهدر البرازيلي فرناندو مهاجم الوحدة فرصة التقدم لفريقه بعد انفراد كامل بالحارس الأوكراني ماكسيم حارس مرمى الفتح الذي أنقذ مرماه من هدف محقق لينتهي الشوط الأول سلبياً.

الشوط الثاني بدأت السيطرة فيه للضيوف وأهدروا أكثر من فرصة سانحة للتسجيل لم تستغل بسبب عدم التركيز مرة وتألق الحارس حارس مرمى الفتح في مرات عديدة، بينما تكسرت هجمات الفتح تحت أقدام مدافعي الوحدة بقياد أسامة هوساوي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

هذا، وسيحل الفتح ضيفاً على الشباب في الرياض الخميس المقبل لحساب الجولة الثالثة، فيما يستضيف الوحدة نظيره الرائد على ملعب الشرائع في مكة المكرمة.

نقاط من المباراة:

•حكم المباراة اليوناني أشهر 5 بطاقات صفراء في المباراة.

•المباراة شهدت أول حضور للعائلات داخل المدرجات.

•الفتح سيواجه الشباب، بينما يستضيف الوحدة الرائد في الجولة المقبلة.