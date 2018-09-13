الاتفاق يطيح بالباطن بثلاثية

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كسب فريق الاتفاق ثاني مواجهاته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 3-2 اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المسابقة المحلية.

سجل أهداف الاتفاق الأرجنتيني كريستيان جوانكا عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، فيما أضاف بديله حسن جمال الهدف الثاني للفريق الاتفاقي في الدقيقة 68، وختم التونسي فخر الدين بن يوسف أهداف الاتفاق في الدقيقة 81، في حين أحرز المغربي عزيز بوحدوز وحسن شراحيلي هدفي الباطن في الدقيقة 75 و94.

وكان الاتفاق قد تعادل في مواجهته الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان أمام الرائد 1-1، في حين أدرك الباطن التعادل في الرمق الأخير من مواجهته الأولى أمام الفيصلي والتي انتهت 2-2.

وتمكن حارس الاتفاق الجزائري رايس مبولحي من انقاذ مرمى فريقه من هجمات الباطن المرتدة التي كانت تزعج دفاعات الاتفاق، قبل أن يستغل الأرجنتيني كريستيان جوانكا كرة عرضية اسكنها في شباك الباطن لينتهي الشوط الأول بتقدم المستضيف.

في الشوط الثاني، استمر الوضع كما هو عليه تقدم أصحاب الأرض يقابله دفاع الضيوف مع اعتمادهم على الهجمات المرتدة، التي استغلها الاتفاق ليحز الهدف الثاني عن طريق البديل حسن جمال الذي استغل عرضية زميله التونسي فخر الدين بن يوسف ويضعها في شباك الباطن عند الدقيقة 68.

5 دقائق احتاجها الباطن لتقليص الفارق بعد قذيفة المغربي عزيز بوحدوز في الدقيقة 75، قبل أن يعود فخرالدين بن يوسف ويحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 81 بعد تمريرة رائعة من عبدالرحمن العبود، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين قلص حسن شراحيلي النتيجة للباطن بتسجيله الهدف الثاني، ليعلن الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج نهاية المباراة بفوز الاتفاق 3-2.

بهذا الفوز استطاع الاتفاق معادلة الباطن في سجل مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، حيث تساوى الفريقين بانتصارين لكل منهما على الآخر.

وسيستضيف الاتفاق نظيره الفيحاء يوم 21 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري، بينما يحل الباطن ضيفا على الهلال يوم 20 من نفس الشهر في ذات الجولة.

نقاط من المباراة:

•تألق حارس الاتفاق الجزائري رايس مبولحي.

• رئيس لجنة الحكام الإنجليزي مارك كلاتنبيرج هو من أدار المباراة.

• شهدت المباراة حضور جماهيري جيد.

•الاتفاق سيواجه الفيحاء، والباطن يلاقي الهلال في الجولة المقبلة.