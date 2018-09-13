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بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي”تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شخصين في حادث مروري”

بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي”تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شخصين في حادث مروري”

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بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي”تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شخصين في حادث مروري”

بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي”تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شخصين في حادث مروري”
http://almnatiq.net/?p=631042
المناطق _ شاجع الدوسري
بتوجيهات من معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور/ محمد القاسم كرم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور/ راشد بن حامد القحطاني اليوم الخميس ، الممرضة “ساره صعب” والتي ساهمت في إنقاذ حياة شخصين في حادث مروري على طريق الخرج وبقائها مع الحالات حتى وصول سيارات الإسعاف وتقديم الخدمة الطبية الطارئة لهما .
وثمن الدكتور القحطاني ما قامت به الممرضة من عمل إنساني نبيل تجاه أبناء هذا الوطن الغالي …
من جهته أعربت الممرضه عن شكرها وتقديرها لهيئة الهلال الأحمر السعودي على هذه اللفتة الكريمة.

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