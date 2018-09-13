بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي”تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شخصين في حادث مروري”

المناطق _ شاجع الدوسري

بتوجيهات من معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور/ محمد القاسم كرم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور/ راشد بن حامد القحطاني اليوم الخميس ، الممرضة “ساره صعب” والتي ساهمت في إنقاذ حياة شخصين في حادث مروري على طريق الخرج وبقائها مع الحالات حتى وصول سيارات الإسعاف وتقديم الخدمة الطبية الطارئة لهما .

وثمن الدكتور القحطاني ما قامت به الممرضة من عمل إنساني نبيل تجاه أبناء هذا الوطن الغالي …

من جهته أعربت الممرضه عن شكرها وتقديرها لهيئة الهلال الأحمر السعودي على هذه اللفتة الكريمة.