احدث الأخبار

جامعة حائل تبحث إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات
منطقة حائل
 بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي”تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شخصين في حادث مروري”
منطقة الرياض
 “الزائري” مديرا لمكتب محافظ صبيا وسكرتيرا للمجلس المحلي
مجتمع المناطق
 الاتفاق يطيح بالباطن بثلاثية
أبرز المواد
 السلبية تحسم مواجهة الفتح والوحدة
أبرز المواد
 “مدني الخرج” يكرم رجلي أمن في “معهد الألبان والأغذية” لدورهما البطولي في إخماد حريق سيارة مواطن
منطقة الرياض
 جامعة حائل والموارد البشرية يوقعان اتفاقية لتوظيف الخريجين
منطقة حائل
 ” الطيران المدني ” تمنح مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ترخيص مطار دولي
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية : تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق لوقف جريمة هدم الخان الأحمر
أبرز المواد
 حملة السلامه للمباني العاليه الرابعه تسفر على الوقوف على (18) موقعا
أبرز المواد
 اليمن والصين توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي بينهما
أبرز المواد
 إقتراب الإعصار “فلورنس” من الساحل الشرقي للولايات المتحدة واجلاء 1.7 مليون مواطن
أبرز المواد
جامعة حائل تبحث إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات

جامعة حائل تبحث إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات

منطقة حائل
بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي”تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شخصين في حادث مروري”

بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي”تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شخصين في حادث مروري”

منطقة الرياض
“الزائري” مديرا لمكتب محافظ صبيا وسكرتيرا للمجلس المحلي

“الزائري” مديرا لمكتب محافظ صبيا وسكرتيرا للمجلس المحلي

مجتمع المناطق
الاتفاق يطيح بالباطن بثلاثية

الاتفاق يطيح بالباطن بثلاثية

أبرز المواد

جامعة حائل تبحث إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات

جامعة حائل تبحث إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات
http://almnatiq.net/?p=631045
المناطق _ حائل

التقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل اليوم الخميس (13 سبتمبر 2018م) في وزارة العمل بالرياض، معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الله بن ناصر ابو اثنين، وحضر اللقاء سعادة الدكتور ماجد الحيسوني وكيل جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي، وبحث الجانبان في اللقاء مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، يأتي في مقدمتها التعاون المستقبلي بين الوزارة والجامعة في قطاع العمل.

كما التقى معالي مدير الجامعة اليوم في الرياض، معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وبحث الجانبان في اللقاء سبل التعاون بين الوزارة والجامعة، لإنشاء مركز تدريب وتأهيل للخريجين والخريجات والمتوقع تخرجهم من طلاب وطالبات جامعة حائل، في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

 

روابط ذات صلة

جامعة حائل والموارد البشرية يوقعان اتفاقية لتوظيف الخريجين

جامعة حائل والموارد البشرية يوقعان اتفاقية لتوظيف الخريجين
مدير مشروع الجينوم السعودي يزور وحدة التشخيص الجزيئي

مدير مشروع الجينوم السعودي يزور وحدة التشخيص الجزيئي
أمير الحدود الشمالية يوجه بتهيئة وإستكمال سوق الماشية الجديد خلال 60 يوماً

أمير الحدود الشمالية يوجه بتهيئة وإستكمال سوق الماشية الجديد خلال 60 يوماً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*