جامعة حائل تبحث إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات

التقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل اليوم الخميس (13 سبتمبر 2018م) في وزارة العمل بالرياض، معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الله بن ناصر ابو اثنين، وحضر اللقاء سعادة الدكتور ماجد الحيسوني وكيل جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي، وبحث الجانبان في اللقاء مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، يأتي في مقدمتها التعاون المستقبلي بين الوزارة والجامعة في قطاع العمل.

كما التقى معالي مدير الجامعة اليوم في الرياض، معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وبحث الجانبان في اللقاء سبل التعاون بين الوزارة والجامعة، لإنشاء مركز تدريب وتأهيل للخريجين والخريجات والمتوقع تخرجهم من طلاب وطالبات جامعة حائل، في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.