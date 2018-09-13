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” هلال الباحة ” يحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية

” هلال الباحة ” يحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية

منطقة الباحة
جامعة حائل تبحث إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات

جامعة حائل تبحث إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات

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بتوجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي”تكريم ممرضة سعودية أنقذت حياة شخصين في حادث مروري”

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” هلال الباحة ” يحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية

” هلال الباحة ” يحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=631048
المناطق _ الباحة
إحتفل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة باليوم العالمي للإسعافات الأولية إستجابة لتوجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور : محمد القاسم و بمتابعة من قبل مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة الأستاذ : خالد الغامدي ،
و قد بدأت الفعاليات بتنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية و الدورات الإسعافية في برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية لعدد من الجهات الحكومية في منطقة الباحة و المحافظات التابعة لها حيث تم إعتماد سبع جهات رسمية و هي : جامعة الباحة و إدارة الدوريات الأمنية و إدارة المرور و إدارة التعليم و إدارة الجوازات و فرع هيئة السياحة و فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ؛
واوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد الزهراني  بأن مدة الدورة يومان قدم من خلالها مدربي هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة المعلومات الإسعافية و التدريب العملي للتعامل مع الحالات الطارئة وقت حدوثها .
وأكد الزهراني بأنه  تم توسيع نطاق الجهود الخاصة باليوم العالمي للإسعافات الأولية ليشمل محافظات المنطقة حيث قامت المراكز الإسعافية بتنفيذ سلسلة من المحاضرات عن الإسعافات الأولية بشكل عام ؛ شملت إدارات الدوريات الأمنية و المرور في محافظة بلجرشي و المندق و المخواة و قلوة و العقيق .
و في هذا الصدد قدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة الدعوة لكافة الإخوة المواطنين و المقيمين من رجال ونساء للحصول على هذه الدورات و ذلك عبر التسجيل بالإتصال على الرقم الموحد لإدارة التدريب (920022776) .
متمنياً للجميع الصحة و السلامة .

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