” هلال الباحة ” يحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية

المناطق _ الباحة

إحتفل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة باليوم العالمي للإسعافات الأولية إستجابة لتوجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور : محمد القاسم و بمتابعة من قبل مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة الأستاذ : خالد الغامدي ،

و قد بدأت الفعاليات بتنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية و الدورات الإسعافية في برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية لعدد من الجهات الحكومية في منطقة الباحة و المحافظات التابعة لها حيث تم إعتماد سبع جهات رسمية و هي : جامعة الباحة و إدارة الدوريات الأمنية و إدارة المرور و إدارة التعليم و إدارة الجوازات و فرع هيئة السياحة و فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ؛

واوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد الزهراني بأن مدة الدورة يومان قدم من خلالها مدربي هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة المعلومات الإسعافية و التدريب العملي للتعامل مع الحالات الطارئة وقت حدوثها .

وأكد الزهراني بأنه تم توسيع نطاق الجهود الخاصة باليوم العالمي للإسعافات الأولية ليشمل محافظات المنطقة حيث قامت المراكز الإسعافية بتنفيذ سلسلة من المحاضرات عن الإسعافات الأولية بشكل عام ؛ شملت إدارات الدوريات الأمنية و المرور في محافظة بلجرشي و المندق و المخواة و قلوة و العقيق .

و في هذا الصدد قدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة الدعوة لكافة الإخوة المواطنين و المقيمين من رجال ونساء للحصول على هذه الدورات و ذلك عبر التسجيل بالإتصال على الرقم الموحد لإدارة التدريب (920022776) .

متمنياً للجميع الصحة و السلامة .