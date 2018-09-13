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وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية جمهورية أنجولا

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية جمهورية أنجولا
http://almnatiq.net/?p=631058
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أنجولا مانويل أوجوستو.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها في كافة المجالات.
وتسلم معالي وزير الخارجية خلال اللقاء رسالة خطية من فخامة رئيس جمهورية أنجولا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
حضر اللقاء، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير جمال عقيل.
بعد ذلك، اصطحب معالي وزير الخارجية نظيره الأنجولي في جولة بالمتحف الوطني حيث اطلع على جانب من البعد الحضاري للمملكة وتطورها عبر العصور، كما شملت الجولة قصر المربع ومرحلة تأسيس المملكة العربية السعودية.

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