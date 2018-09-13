انطلاق سباقات الدرونز للهواة السعوديين بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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انطلقت مساء اليوم سباقات طائرات الدرونز للهواة السعوديين، ضمن فعاليات نهائي سباق الدرونز العالمي ٢٠١٨ الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والمقام بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة .

وتأتي مشاركة هواة رياضة الدرونز السعوديين في هذه المنافسة الوطنية، عقب حضورهم ورشة تدريبية أقيمت يوم أمس تختص بتركيب طائرات الدورنز والتحليق بها، حيث جرت الورشة والمسابقة، تحت إشراف فريق DRL العالمي.

واستخدم المشاركون في سباق الدرونز للسعوديين، أحدث طائرات الدرونز ” Racer3 “، بعد أن تدربوا على كيفية تركيبها وبرمجتها، حيث شاركوا في ذلك إلى جانب 16 طالبًا وطالبة من السعوديين المهتمين بتقنية الدرونز.

وكان الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز قد نظم قبل انطلاقة سباق الدرونز للسعوديين، جلسة محاكاة مباشرة لمعرفة كيفية التحكم بمثل هذا النوع من الطائرات بالتعاون مع فريق DRL العالمي.

وأعرب المتسابق معتز عبدالله الجعفري عن سعادته بالمشاركة في سباق الدرونز للسعوديين، بصفته حدث وطني له أثره البالغ في دعم الشباب وتحفيزهم لاحتراف هذه الرياضة.

وتتجه أنظار عشاق ومتابعي رياضة سباق الدرونز حول العالم غدًا الجمعة لمتابعة أحداث نهائي سباق الدرونز العالمي الذي يستضيفه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الاتحاد معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز نوف الراكان أن هذا الحدث يأتي تأكيدًا للخطوات الجادة والطموحة الهادفة لتحقيق رؤية السعودية 2030، واستكمالًا لريادة المملكة الإقليمية والدولية في مجالات التقنية والرياضات على وجه التحديد.

وأبانت أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، يعمل على سن تشريعات وأنظمة وقوانين ستسهم في تذليل العقبات عن أبناء وبنات الوطن المهتمين بهذه الرياضة في المملكة ؛ حيث يأتي ذلك امتدادًا لدوره في تعريف المجتمع بهذه الرياضة الحديثة واستقطاب الخبرات العالمية واستضافة المسابقات العالمية ودعم أبناء الوطن من أجل احتراف هذه الرياضة.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بشباب وشابات الوطن الذين شاركوا في الورش التدريبية التي أقامها عدد من المتخصصين والمحترفين في مجال صناعة طائرات الدرونز، وما أبدوه من حماسة وقدرة على صناعة نموذج لإحدى طائرات الدرونز التي ستشارك في السباق النهائي.

يشار إلى أن السباق الذي تحتضنه السعودية لأبطال الدرونز العالميين، هو السابع والأخير في سلسلة سباقات الدرونز لعام 2018 التي بدأت بعدد من الجولات في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا، حيث ستكون الفرصة متاحة للجميع لحضور السباق من خلال حجز التذاكر المجانية المعلن عنها في حسابات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على منصات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن استضافة هذا الحدث النهائي العالمي يأتي ضمن دعم المملكة ممثلة في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لهذه الرياضة وحرصها على توفير البيئة المناسبة والملائمة لأبناء الوطن ليتمكنوا من ممارسة هذه الرياضة والتميز بها.