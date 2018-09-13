احدث الأخبار

وزارة الدفاع تدشن طائرة (MH-60R) التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجّه بتمديد مهرجان الرمان الوطني السابع إلى الأحد
منطقة الباحة
 مدير شرطة منطقة الرياض يقلد القحطاني رتبة عقيد
منطقة الرياض
 واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات قاسية بخصوص قضية سكريبال
أبرز المواد
 كم برميل نفط يستهلك العالم يوميا؟
أبرز المواد
 إعفاء سامي الجابر من رئاسة الهلال وتعيينه في منصبين جديدين
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعثر على غرفة اتصالات تابعة للمليشيا الانقلابية في صعدة
أبرز المواد
 انطلاق سباقات الدرونز للهواة السعوديين بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية يتفقد ميدانياً محطات التعبئة بالطائف بعد استلامها من المتعهد الجديد
منطقة مكة المكرمة
 وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية جمهورية أنجولا
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الصهيفي
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بوافد أدين بالتستر التجاري في الدمام
أبرز المواد
وزارة الدفاع تدشن طائرة (MH-60R) التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الدفاع تدشن طائرة (MH-60R) التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية

أبرز المواد
أمير الباحة يوجّه بتمديد مهرجان الرمان الوطني السابع إلى الأحد

أمير الباحة يوجّه بتمديد مهرجان الرمان الوطني السابع إلى الأحد

منطقة الباحة
مدير شرطة منطقة الرياض يقلد القحطاني رتبة عقيد

مدير شرطة منطقة الرياض يقلد القحطاني رتبة عقيد

منطقة الرياض
واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات قاسية بخصوص قضية سكريبال

واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات قاسية بخصوص قضية سكريبال

أبرز المواد

الجيش اليمني يعثر على غرفة اتصالات تابعة للمليشيا الانقلابية في صعدة

الجيش اليمني يعثر على غرفة اتصالات تابعة للمليشيا الانقلابية في صعدة
http://almnatiq.net/?p=631079
المناطق - واس

عثر الجيش اليمني اليوم على غرفة عمليات واتصالات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وقال قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمي : ” إن عناصر الجيش الوطني اليمني عثروا على غرفة اتصالات وعمليات أثناء تقدمهم الميداني في وادي آل بوجبارة، وكانت تحت الأرض ومتصلة بأحد الكهوف الجبلية، ومكونة من 5 غرف، كل غرفة كانت تنفذ فيها مهام عدائية محددة”.
وأضاف وفقًا للمركز الإعلامي للجيش ” أن مليشيات الحوثي الانقلابية كانت تستخدم هذه الغرفة السرّية لتنفيذ عملياتها العدائية والتواصل مع عناصرها الإرهابية في المواقع المختلفة، كما كانت تستخدم لإقامة اجتماعات قياداتها”.
وأوضح ” أنه عُثر في داخل الغرف على أجهزة اتصالات لاسلكية، وأرقام إشارات وشفرات كانت الميليشيات تستخدمها للتواصل بين عناصرها، كما عثر على منشورات طائفية وصور لزعماء الجماعة الإرهابية”.

روابط ذات صلة

وزارة الدفاع تدشن طائرة (MH-60R) التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الدفاع تدشن طائرة (MH-60R) التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات قاسية بخصوص قضية سكريبال

واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات قاسية بخصوص قضية سكريبال
كم برميل نفط يستهلك العالم يوميا؟

كم برميل نفط يستهلك العالم يوميا؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*