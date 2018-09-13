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إعفاء سامي الجابر من رئاسة الهلال وتعيينه في منصبين جديدين

إعفاء سامي الجابر من رئاسة الهلال وتعيينه في منصبين جديدين
http://almnatiq.net/?p=631082
المناطق - الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة إن سامي الجابر رئيس نادي الهلال تم إعفائه من منصب رئيس نادي الهلال وتم تعيينه في منصبين جديدين.

وأوضح آل الشيخ في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الخميس: “بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر”.

وواصل “تم تكليف الجابر مستشاراً للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولاً عن العلاقات الدولية”.

وأضاف “كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيساً لمجلس إدارة نادي الهلال”.

كان الجابر قد تولى رئاسة الموج الأزرق في منتصف أبريل الماضي بتكليف من آل الشيخ.

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