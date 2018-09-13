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كم برميل نفط يستهلك العالم يوميا؟

كم برميل نفط يستهلك العالم يوميا؟
http://almnatiq.net/?p=631086
المناطق - وكالات

كشفت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير اليوم الخميس، عن الاستهلاك العالمي للمنتوجات النفطية، متوقعة تزايد الطلب على النفط في العام القادم 2019.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن استهلاك النفط العالمي سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا في الشهور الـ 3 المقبلة، ما يساهم في امتصاص فائض المعروض بالسوق ويفرض ضغوطا على الأسعار، لكن أزمات الأسواق الناشئة والنزاعات التجارية قد تؤثر سلبا على الطلب.

وأشار التقرير إلى أن “النطاق السعري 70-80 دولارا للبرميل الذي يتحرك فيه خام برنت منذ أبريل ربما يخضع للاختبار”، مضيفا أن “فرض العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني أدى إلى خفض المعروض لأدنى مستوى خلال عامين لكن تراجع الإنتاج في فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية ممتدة إلى جانب انقطاعات مفاجئة في مناطق أخرى سيبقي على التوازن بين العرض والطلب”.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي إلى 100.3 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 99.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل، إلا أن الوكالة حذرت في تقريرها من مخاطر محتملة مع اقتراب عام 2019 تهدد توقعاتها.

وتكمن هذه المخاطر في بعض الاقتصادات الناشئة الرئيسية، ويرجع ذلك في جزء منه إلى انخفاضات العملة مقابل الدولار الأمريكي ما يزيد من تكلفة الطاقة المستوردة، إضافة إلى ذلك هناك مخاطر على النمو من تصاعد النزاعات التجارية.

لكن الوكالة أبقت على توقعاتها بنمو قوي للطلب العالمي على النفط عند 1.4 مليون برميل يوميا في العام الحالي و1.5 مليون برميل يوميا في عام 2019.

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