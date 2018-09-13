أمير الباحة يوجّه بتمديد مهرجان الرمان الوطني السابع إلى الأحد

المناطق-الباحة

المناطق-الباحة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتمديد مهرجان الرمان الوطني السابع والفعاليات المصاحبة له حتى يوم الأحد القادم الموافق 1440/1/6هـ.

صرّح بذلك رئيس مجلس إدارة جمعية الرمان التعاونية سعيد بن بخروش؛ مقدما شكره لأمير منطقة الباحة على دعمه ورعايته وافتتاحه لمهرجان الرمان الوطني السابع، وعلى توجيهه بتمديد المهرجان إلى يوم الأحد القادم استجابة لرغبة المزارعين والمشاركين في المهرجان.

وأضاف بخروش؛ أن مبيعات المهرجان تشهد حركة شرائية نشطة، بينما يحظى المهرجان بإقبال يزداد بشكل يومي، خاصةً مع التغطيات الإعلامية المتميزة سواء التلفزيونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الصحف الورقية والإلكترونية.