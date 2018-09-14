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أول تعليق من محمد بن فيصل بعد تعيينه رئيسًا لنادي الهلال‎ (فيديو وصور)

أول تعليق من محمد بن فيصل بعد تعيينه رئيسًا لنادي الهلال‎ (فيديو وصور)
http://almnatiq.net/?p=631110
المناطق - الرياض

في أول تعليق له بعد تعيينه رئيسًا لنادي الهلال، قال الأمير محمد بن فيصل إنه تشرف بهذا التكليف، واعدًا بتكوين فريق لنادي الهلال “لا يُقهر”.

وكتب بن فيصل على صفحته بتويتر قائلًا:” بكثير من الاعتزاز تشرفت بهذا التكليف لقيادة كيان الهلال العظيم .. كل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله على ما تجده الرياضة من دعم واهتمام”.

وأضاف:” شكرا لثقة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ .. شكرا لأخي سامي الجابر على ما قدمه .. جمهور الهلال الغالي أعدكم بفريق لا يقهر”.

ونشر الإعلامي وليد الفراج فيديو على صفحته بموقع “تويتر” به تصريحات لبن فيصل قال فيها: خدمة الوطن شرف، والهلال شرف، الهلال دائمًا يخوف، ولكن الجو العام سيساعدني على النجاح”.

وأضاف الفراج في تغريدة أخرى “عرفت الامير محمد بن فيصل مع اول دخولي الى ادارة مشروع الدوري السعودي في قنوات ART عام 2007 ، شخصية لديها حماس كبير وطاقة متجددة”

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