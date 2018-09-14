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برشلونة يفوق ريال مدريد بـ66 مليون يورو في الإنفاق على اللاعبين

برشلونة يفوق ريال مدريد بـ66 مليون يورو في الإنفاق على اللاعبين
http://almnatiq.net/?p=631119
المناطق - الرياض

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن قائمة إنفاق أندية الليغا على رواتب لاعبيها والتي تصدرها نادي برشلونة للعام الثاني على التوالي.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني أن برشلونة ينفق 632 مليون يورو و971 ألفا في الموسم على رواتب اللاعبين، يليه ريال مدريد بإجمالي رواتب وصل إلى 566 مليون يورو و530 ألفا، بفارق 66 مليون يورو بين الناديين الأكبر في الليغا.

وارتفع إنفاق أتلتيكو مدريد على رواتب اللاعبين إلى 293 مليون يورو، ليصبح في المركز الثالث في ترتيب الإنفاق على الرواتب في الدوري الإسباني، ويعد نادي بلد الوليد الأقل إنفاقا على الرواتب في الليغا، بإجمالي 23.882.000 مليون يورو فقط.

وارتفع إنفاق برشلونة على الرواتب بشكل كبير مقارنة بالموسم الماضي، حيث أنفق النادي الكتالوني 507.2 مليون يورو على الرواتب في الموسم الماضي، وهو أقل بـ 125.7 مليون يورو من إنفاقه في الموسم الحالي.

والوضع أيضا ينطبق على ريال مدريد، الذي أنفق على الرواتب في الموسم الماضي 499.6 مليون يورو، حيث زادت الرواتب بـ 66.9 ملايين يورو فقط، ولعل رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي قد حد بشكل كبير من إنفاق النادي الملكي.

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