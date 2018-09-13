“جامعة الإمام” توضح ما تم تداوله حول مدير قناة الجامعة

المناطق - الرياض

أوضح المتحدث باسم جامعة الإمام أحمد الركبان أنه إشارة إلى ما يتداول عبر بعض الحسابات في تويتر بشأن مدير قناة الجامعة وعدم التثبت وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة، أن جامعة الإمام لا علاقة لها بالدكان، قائلاً «قد استقطب لجهة حكومية أخرى، وكان الأولى من تلك الحسابات أن تتحقق من وسم أي موظف لجهة وتكليفه بأي عمل إداري أو غيره فيها».

وأكد الركبان صدور موافقة مدير جامعة الإمام سليمان أبا الخيل بتكليفه رسمياً بالإشراف العام على قناة جامعة الإمام منذ ذلك الوقت، مضيفاً «ونأمل أن تأخذ وهجاً مهنياً فنياً متخصصاً في العمل والأداء لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، بأن تخدم هذه القناة جيل الرؤية في جامعة الوطن، كما أشير إلى توجيهات ودعم مدير الجامعة أن تكون قناة الجامعة محط أنظار الجميع بما يخدم الوطن ويعزز المهنية الإعلامية».

ولفت إلى حرص واهتمام مدير الجامعة بأن تسير وتحافظ جامعتنا على منهجها الوسطي المعتدل والبعد عن كل فكر شائب إن وجد وستبقى الجامعة تحارب الفكر المتطرف وأي متعاطف مع أي جماعة تخالف منهج الوسطية والإعتدال منهج المملكة العربية السعودية.