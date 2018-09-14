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المحكمة الدولية تلمح إلى تورط قيادي بحزب الله في اغتيال الحريري

المحكمة الدولية تلمح إلى تورط قيادي بحزب الله في اغتيال الحريري
http://almnatiq.net/?p=631125
المناطق - وكالات

لمحت المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إلى تورط المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل في قتل الحريري، بحسب قناة “الجديد”.

وذكرت قناة “الجديد” أن المدعي العام في المحكمة نورمان فاريل لمح في جلسة اليوم الخميس إلى تورط خليل في التنسيق مع المتهمين الأربعة باغتيال الحريري، وذلك عبر القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين، الذي قتل عام 2016.

وعندما وجه القاضي سؤالا إلى المدعي العام: “هل الخليل هو الرابط”؟ أجاب الأخير بـ”نعم”.

ودخلت المحكمة الدولية في لاهاي الخاصة بالنظر في اغتيال الحريري المرحلة النهائية يوم الثلاثاء الماضي بعد 13 عاما من اغتياله.

ويفترض أن تنظر المحكمة في دور أربعة متهمين، وجميعهم من حزب الله، في مقتل الحريري.

والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه “العقل المدبر” للاغتيال قتل، ولذا تتعذر محاكمته.

ويبقى سليم عياش المتهم بقيادة الفريق الذي تولى تنفيذ العملية، وحسين العنيسي، وأسعد صبرا المتهمين بتسجيل شريط فيديو مزيف يتبنى اغتيال الحريري باسم جماعة وهمية.

كما يواجه حسن حبيب مرعي عدة تهم بما فيها التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي، والتآمر لارتكاب الجريمة.

وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله رفض الشهر الماضي اعتراف جماعة حزب الله اللبناني بهذه المحكمة محذرا “المراهنين” عليها من “اللعب بالنار”.

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