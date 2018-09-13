جامعة الإمام تحتفي بطالباتها المستجدات بمدينة الملك عبدالله للطالبات

الرياض-أنفال الخثران

بتوجيه من معالي مدير جامعة الأمام محمد بن سعود عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله آبا الخيل وتحت رعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة حنان العريني, انطلقت فعاليات اللقاء التعريفي بكليات الجامعة في تمام الساعة 9 من صباح يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1ـ2 /1/1440هـ الموافق 11-12 سبتمبر 2018م والمقام في البهو الرئيسي بجميع المباني ليأتي هذا البرنامج في إطار حرص الجامعة لتهيئة الطالبة المستجدة , حيث ضم البرنامج أركان تفاعلية وتعريفية للطالبات المستجدات تم فيها عرض تعريفي باللوائح والأنظمة وتزويدهن بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعن التعرف إلى ما يقدم لهن من خدمات ومالهن من حقوق وما عليهن من واجبات ,وشاركت الكليات بأركان تعريفية ممثلة بعمل دليل إرشادي يختص بجميع الشؤون الأكاديمية التي تهم الطالبة المستجدة ,وقسم خاص تعريفي بالنوادي الموجودة بالكلية , أيضا شاركت إدارة العلاقات العامة بركن تعريفي عرضت من خلاله الخدمات المقدمة للطالبات ,تلا ذلك ركن عمادة مركز دراسات العمل التطوعي والذي وضح فيه رسالة العمادة وأهدافها ،و ركن ثقافة الأنظمة وهو ركن تعريفي بأنظمة الجامعة ويهتم بحقوق الطالبة , وركن القبول والتسجيل و الإرشاد الأكاديمي الذي يسهم في إنجاح المهمة التعليمية حيث تم توزيع كتيبات ومنشورات وضح فيها دليل الطالب الجامعي, ومن خلال الإرشاد الأكاديمي تشجيع علاقة المشاركة بين الطالبة والمرشدة لتحقيق أهدافها الشخصية والمهنية ,تلاه ركن تقنية المعلومات بتثقيف الطالبة بالخدمات المقدمة من العمادة للطالبات , وركن عمادة شؤون الطلاب والذي يهدف إلى تعريف الخدمات المقدمة ( من الإعانات والسلف ,المكآفات والإعانات الشهرية , الأنشطة الطلابية والتشغيل الطلابي ,وكذلك تفعيل بطاقة الصراف الألي وتعريفهم بنظام تواصل المتعلق بطاقة الصراف الألي ,ثم ركن الأمن والسلامة من خلال المحافظة على سلامة الطالبة وآمن المنشاة لكي تتلقى الطالبة العلم في بيئية آمنة مطمئنة , كما شاركت عمادة تطوير التعليم الجامعي من خلال ركن تم تسليط الضوء فيه على البرامج والدورات التي تقدم لأعضاء هيئة التدريس والطالبات لتطوير مفهوم التعليم ومواكبة المستجدات الأكاديمية , فيما حرصت عمادة الموهبة والإبداع والتميز على تمثيلها في هذا اللقاء توضيح رؤية العمادة ورسالتها وأهدافها من خلال برامجها الاثرائية المتميزة لبناء قاعدة بيانات عن الموهوبين والمبدعين في الجامعة وإيجاد البئية المناسبة التي تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم على مستوى عالي من الجودة , مما يجعل العمادة هي الرائدة والمتميزة في تقديم الخدمات والبرامج لرعاية الموهبة والإبداع والتميز, ثم ركن نادي الابتكارات العلمية والتي أوضحت من خلاله نشر الثقافة العلمية للابتكار والاختراع وتنمية روح الابتكار والاختراع العلمي الهادف وتبني أصحاب المواهب المتميزة في الاختراع والابتكار وتوفير المناخ المناسب لهم.

و ختاماً حرياً بطالباتنا المستجدات وإيماناً منا بأهمية الفرد كركيزة أساسية لجميع الرؤى المستقبلية وتفعيل لمحاور رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية باغتنام هذه الهبات واستثمار فرصة التحاقهن بالجامعة وماوفرته لخدمتهن من تجهيزات وأنشطة وكوادر بشرية متميزة تدعو لبذل الجهد والمثابرة لخدمة وطنهن المعطاء وكل عام وطالباتنا لطموحهن واحلامهن أقرب .