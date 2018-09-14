احدث الأخبار

وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الانقلابيين يحتمون بمخازن الأغذية والمواقع المدنية في الحُديدة
أبرز المواد
 جامعة الإمام تحتفي بطالباتها المستجدات بمدينة الملك عبدالله للطالبات
منطقة الرياض
 المحكمة الدولية تلمح إلى تورط قيادي بحزب الله في اغتيال الحريري
أبرز المواد
 “جامعة الإمام” توضح ما تم تداوله حول مدير قناة الجامعة
أبرز المواد
 برشلونة يفوق ريال مدريد بـ66 مليون يورو في الإنفاق على اللاعبين
أبرز المواد
 غوغل “تقتل” أحد أهم تطبيقاتها وتثير استياء المستخدمين
أبرز المواد
 أول تعليق من محمد بن فيصل بعد تعيينه رئيسًا لنادي الهلال‎ (فيديو وصور)
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تدشن طائرة (MH-60R) التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجّه بتمديد مهرجان الرمان الوطني السابع إلى الأحد
منطقة الباحة
 مدير شرطة منطقة الرياض يقلد القحطاني رتبة عقيد
منطقة الرياض
 واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات قاسية بخصوص قضية سكريبال
أبرز المواد
 كم برميل نفط يستهلك العالم يوميا؟
أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الانقلابيين يحتمون بمخازن الأغذية والمواقع المدنية في الحُديدة

وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الانقلابيين يحتمون بمخازن الأغذية والمواقع المدنية في الحُديدة

أبرز المواد
جامعة الإمام تحتفي بطالباتها المستجدات بمدينة الملك عبدالله للطالبات

جامعة الإمام تحتفي بطالباتها المستجدات بمدينة الملك عبدالله للطالبات

منطقة الرياض
المحكمة الدولية تلمح إلى تورط قيادي بحزب الله في اغتيال الحريري

المحكمة الدولية تلمح إلى تورط قيادي بحزب الله في اغتيال الحريري

أبرز المواد
“جامعة الإمام” توضح ما تم تداوله حول مدير قناة الجامعة

“جامعة الإمام” توضح ما تم تداوله حول مدير قناة الجامعة

أبرز المواد

وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الانقلابيين يحتمون بمخازن الأغذية والمواقع المدنية في الحُديدة

وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الانقلابيين يحتمون بمخازن الأغذية والمواقع المدنية في الحُديدة
http://almnatiq.net/?p=631136
المناطق - واس

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني اليوم أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تحتمي بمخازن “اليونسيف” وبرنامج الغذاء العالمي بمنطقه الحمادي بمحافظه الحديدة وصوامع البحر الأحمر والتي يقوم برنامج الغذاء العالمي بتخزين الدقيق فيها.

وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن مليشيا الانقلاب أدخلت عناصرها الإرهابية المسلحة وعرباتها القتالية إلى هذه المناطق بعد احتدام المعارك مع الجيش الوطني اليمني وبدعم من التحالف العربي.

وأضاف : ” أن المليشيا تعلم أن مقاتلات التحالف لا تقصف الأماكن المحمية”، لافتًا أن الانقلابين يهدفون إلى خلط الأوراق بعد هزائمهم المتوالية في ساحات المعارك ومحاولتها اليائسة لاستخدام ورقة حماية المواقع المدنية ومنها مواقع المنظمات الدولية الإغاثية.

روابط ذات صلة

المحكمة الدولية تلمح إلى تورط قيادي بحزب الله في اغتيال الحريري

المحكمة الدولية تلمح إلى تورط قيادي بحزب الله في اغتيال الحريري
“جامعة الإمام” توضح ما تم تداوله حول مدير قناة الجامعة

“جامعة الإمام” توضح ما تم تداوله حول مدير قناة الجامعة
برشلونة يفوق ريال مدريد بـ66 مليون يورو في الإنفاق على اللاعبين

برشلونة يفوق ريال مدريد بـ66 مليون يورو في الإنفاق على اللاعبين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*