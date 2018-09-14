وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الانقلابيين يحتمون بمخازن الأغذية والمواقع المدنية في الحُديدة

المناطق - واس

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني اليوم أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تحتمي بمخازن “اليونسيف” وبرنامج الغذاء العالمي بمنطقه الحمادي بمحافظه الحديدة وصوامع البحر الأحمر والتي يقوم برنامج الغذاء العالمي بتخزين الدقيق فيها.

وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن مليشيا الانقلاب أدخلت عناصرها الإرهابية المسلحة وعرباتها القتالية إلى هذه المناطق بعد احتدام المعارك مع الجيش الوطني اليمني وبدعم من التحالف العربي.

وأضاف : ” أن المليشيا تعلم أن مقاتلات التحالف لا تقصف الأماكن المحمية”، لافتًا أن الانقلابين يهدفون إلى خلط الأوراق بعد هزائمهم المتوالية في ساحات المعارك ومحاولتها اليائسة لاستخدام ورقة حماية المواقع المدنية ومنها مواقع المنظمات الدولية الإغاثية.