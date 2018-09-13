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نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف

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نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف

نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف
http://almnatiq.net/?p=631139
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس رئيس المحكمة العامة بالقطيف فضيلة الشيخ محمد الفهيد.
واستعرض سموه تقرير عن انجازات المحكمة العامة بمحافظة القطيف لعام 1439هـ كما اطلع سموه على مشروع إنشاء مبنى المحكمة وما وصل إليه المشروع .
منوهاً سموه بأن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حريصة كل الحرص على تطبيق الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه وان يأخذ كل ذي حقاً حقه.
موجهاً سموه بسرعة إنجاز المعاملات القضائية وفق الأنظمة والقوانين.
من جانبه قدم فضيلة الشيخ محمد الفهيد الشكر والعرفان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته وحرصه المستمر على سرعة إنجاز القضايا.

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