الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية

المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي.

واطلع سموه على إنجازات فرع الوزارة بالمنطقة خلال عام 1439هـ وماتم بشأن تطبيق القرارات الجديدة على المنشأت.

منوهاً سموه أن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله حريصة كل الحرص على التقيد بالأنظمة وتطبيقها دون أي قصور.

من جانبه شكر الخالدي نائب أمير المنطقة الشرقية على متابعة أعمال الفرع وتوجيهاته.