عمل الخبر يطلق اولى حملاته لتوطين المهن الاربعة..وضبط 56 مخالفة

المناطق – محمود القاضي

نظم مكتب العمل بمحافظة الخبر حملة لمتابعة قرار توطين المهن الأربعة بمنافذ البيع بمشاركة مدير المكتب منصور آل بن علي وفريق من المفتشين بالتعاون مع الرافد الأمني، حيث تم الشخوص على محلات السيارات ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الاواني المنزلية.

كما شارك في هذه الحملة فريق المفتشات بجولات على عدد من المحلات التجارية و أسفرت هذه الحملات عن 136 زيارة منها 90 ملتزمة بالقرار وضبط 56 مخالفة وانذار 4 محلات.

من جهته أكد مدير المكتب آل بن علي على استمرارية هذه الحملات بما يضمن التزام القطاع الخاص بأنظمة ولوائح العمل.