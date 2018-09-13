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اللواء آل هادي يقلد مدير شرطة قلوة رتبته الجديدة

اللواء آل هادي يقلد مدير شرطة قلوة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=631151
المناطق - عادل الزهراني

قلد مدير شرطة منطقة الباحة سعادة اللواء/علي بن محمد آل هادي المقدم/خالد بن جمعان الغامدي مدير شرطة محافظة قلوة رتبته الجديدة حيث صدر الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد وقد أعرب سعادة اللواء للثقة الملكية الكريمة وان تكون الترقية عونا له على أداء مهمته وواجباته المناط به في حفظ الأمن كما أعرب العقيد /خالد الغامدي عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الكريمة وان تكون الترقية حافزا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء وأداء واجباته في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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