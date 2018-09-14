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إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

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المنطقة الشرقية

إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=631172
المناطق - وكالات

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، ليل الجمعة، عن تعيين وزراء جدد للمالية والداخلية والموارد المائية، وذلك بعد أيام من قرار الرئيس السوداني، عمر البشير حل حكومة الوفاق الوطني.
وأبقى الحزب الحاكم على عدد من وزرائه في مناصبهم السابقة، كالدفاع ورئاسة الجمهورية والخارجية، وديوان الحكم الاتحادي.

وتم تعيين عبد الله حمدوك وزيرا للمالية، وأحمد بلال وزيرا للداخلية، وبشارة جمعة للإعلام والاتصالات، وخضر محمد قسم الله للموارد المائية والكهرباء.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجدية القسم مساء الجمعة، بعد اعتمادها وإعلانها من قبل حزب المؤتمر الوطني.

وكان الرئيس السوداني قد حل حكومة الوفاق الوطني، الأحد الماضي، وعين معتز موسى رئيسا جديدا للوزراء، كخطوة “ضرورية” لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

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