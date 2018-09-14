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“اطبع نقودا”.. خطة ترامب للقضاء على الديون الأمريكية

“اطبع نقودا”.. خطة ترامب للقضاء على الديون الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=631175
المناطق - وكالات

زعم الصحفي الأميركي المخضرم، بوب وودورد، أن الرئيس دونالد ترامب اقترح على كبير مستشاريه الاقتصاديين، العام الماضي، طباعة المزيد من الأموال للمساعدة في القضاء على الديون العامة.

وجاء في مقتطفات من كتاب وودورد الجديد (الخوف: ترامب في البيت الأبيض)، نشرها موقع “بيزنس إنسايدر”، أن المستشار الاقتصادي السابق، غاري كوهن، أخبر ترامب باحتمالية أن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة، خلال فترة ولايته الأولى،

وقال ترامب ردا على ذلك: “ينبغي علينا فقط أن نقترض الكثير من الأموال، ونحتفظ بها، ثم نبيعها لكسب المزيد”.

وأصيب كوهن بـ”الذهول” من رد ترامب، الذي ينم عن “عدم فهم أساسي” بشأن الدين العام الأميركي.

ثم أكمل ترامب، المنتخب حديثا آنذاك بعدما وعد بمحو الديون الأميركية في غضون 8 سنوات، في محاولة منه لتقديم حل، قائلا: “فقط قم بتشغيل المطابع – اطبع نقودا”.

وكتب وودورد أن كوهن اضطر بعد ذلك لشرح كيف يمكن أن تؤدي طباعة النقود إلى التضخم، الأمر الذي يكون كارثيا على الاقتصاد المالي للولايات المتحدة.

وكتب وودورد “كان من الواضح أن ترامب لم يفهم الطريقة التي تعمل بها الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة”.

لكن كوهن قال، الثلاثاء الماضي، إن ما ورد في الكتاب لم يكن دقيقا، بينما لم يوضح حقيقة ما حدث.

وقال كوهن في تصريح لموقع “أكسيوس” الأميركي: “هذا الكتاب لا يصور بدقة تجربتي في البيت الأبيض. أنا فخور بخدمتي في إدارة ترامب، وأواصل دعم الرئيس وأجندته الاقتصادية.”

وهاجم ترامب مرارا وتكرارا وودورد، في الأيام القليلة الماضية، عندما نشرت مقتطفات من الكتاب لأول مرة.

ووصف البيت الأبيض، الاثنين، كتاب وودورد بـ”المتهور”، ولم يستبعد إمكانية رفع دعوى قضائية، بينما وصف ترامب وودورد بـ”الكاذب”.

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