هواوي تسخر من أبل.. وتستعد لتوجيه صفعة لـ “آيفون XS”

المناطق - الرياض

وجهت “هواوي” تغريدات ساخرة إلى شركة أبل، التي أطلقت، مساء الأربعاء، 3 هواتف ذكية، اعتُبِرت عادية ومشابهة لما يوجد حاليا في الأسواق، كما وعدت الشركة الصينية بتوجيه صفعة تكنولوجية لمنافستها الأميركية، في شهر أكتوبر المقبل.

وفور انتهاء مؤتمر “أبل” في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، نشرت “هواوي”، على حسابها الرسمي في تويتر، أول تغريدة قالت فيها إن “بعض شركات الهواتف تتمسك كل سنة بنفس الألوان”، مضيفة “نحن نتطلع إلى أكثر من ذلك ،من خلال الاعتماد على اللون الأبيض الفاتح في هواوي بي 20”.

وتقصد الشركة بهذه التغريدة أن أبل دائما ما تصر على استخدام 3 ألوان في كل هواتفها الجديدة، وهي الأسود والفضي والرمادي.

وبعدها بدقائق، نشرت “هواوي” تغريدة ثانية، جاء فيها “شكرا لكم لأنكم جعلتمونا البطل الحقيقي لهذه السنة.. نلتقي في لندن يوم 10 أكتوبر 2018”.

ويفهم من التغريدة الثانية، أن منافستها “أبل”، لم تكن في مستوى التطلعات، حيث فشلت في امتحان إطلاق هواتف بميزات جديدة وغير مسبوقة، وهو الأمر الذي سبق وأكدته مجموعة من التقارير الإعلامية.

وقالت رويترز إن أبل أجرت تغييرات طفيفة فقط على “الموديلات” الحالية، ثم أصدرت هاتفي XS و XR.

وتابعت أن الهاتفين الجديدين يعتمدان بشكل كبير على الخصائص والميزات الموجودة في “آيفون X”، الذي جرى طرحه في الأسواق العام الماضي.

هاتف هواوي المنتظر

وينتظر عشاق الهواتف الذكية أن توجه “هواوي” صفعة قوية لـ”أبل”، الشهر المقبل، من خلال طرح هاتف قابل للطي لأول مرة، حيث بات الحلم حقيقة.

وفي حديثه مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي: “لماذا لا تزال تستخدم الكمبيوتر؟ ربما لأن شاشة الهاتف الذكي صغيرة جدا بالنسبة لك”.

وقال “نحن نعالج الأمر، سوف نغير ذلك قريبا.. يمكن أن نتصور شاشة قابلة للطي”.

وذكر موقع “تي ثري” أن سوق الهواتف القابلة للطي لن تحتكره هواوي لوحدها، حيث تعمل سامسونغ هي الأخرى على طرح هذا النوع من الهواتف في بداية 2019.