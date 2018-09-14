بالفيديو.. سيارة “مجنونة” تطير في الهواء بحادث مروع

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وصور الفيديو سائق دراجة نارية، يدعى آندي داينز، عبر كاميرا مثبته على خوذته ، حيث رصدت الحادث الذي أصيب فيه 3 أشخاص.

ويظهر الفيديو شاحنة وهي تسير بسرعة بطيئة قرب الدوار، قبل أن تظهر سيارة الفان بسرعة كبيرة محاولة تجاوز الشاحنة، واعتقد صاحب السيارة أن طريقا مستقيما أمامه، ليتفاجأ بوجود الدوار لتصطدم السيارة بعدها فيه وتطير في الهواء.

ولم ينتبه السائق، الذي أصيب بجروح خطيرة، إلى اللوحات الإرشادية التي تشير إلى وجود دوار قريب.

وشبه رودا مواقع التواصل لحظات طيران السيارة في الهواء، بتلك التي شهدها المسلسل الأميركي الشهير “ذا دوكس اوف هازرد”( 1979- 1985) الذي يروي قصة شخصين يعشقان السباقات، وكان يتميز بمشاهد طيران السيارات للحظات في الهواء بسبب السرعة الجنونية.