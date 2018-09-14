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بالفيديو.. سيارة “مجنونة” تطير في الهواء بحادث مروع

بالفيديو.. سيارة “مجنونة” تطير في الهواء بحادث مروع
Video showing a van taking off from a roundabout on the A11 at Attleborough, Norfolk. See Masons copy MNVAN: This amazing footage appears to capture a 'Dukes of Hazzard style' moment when a speeding van flies through the air after hitting a roundabout. The silver Citroen van is caught hurtling along a dual carriageway before failing to stop and launching into the air as it strikes the cambered edge of the roundabout. Motorcyclist Andy Daynes, 35, said he caught the footage on his helmet cam while driving behind the van on the A11 at Attleborough, Norfolk, earlier this year.
http://almnatiq.net/?p=631181
المناطق - الرياض
رصد شريط فيديو حادثا مروعا لسيارة من نوع “فان” تجاوزت بسرعة جنونية، قبل أن تطير في الهواء، ويصيب كل من فيها بجروح.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي نشرت الفيديو على موقعها، الخميس، أن الحادث المروع وقع على دوار في مقاطعة نورفك مقاطعة شرقي إنجلترا، مطلع سبتمبر الجاري.https://youtu.be/7UJz-_-EYdg

وصور الفيديو سائق دراجة نارية، يدعى آندي داينز، عبر كاميرا مثبته على خوذته ، حيث رصدت الحادث الذي أصيب فيه 3 أشخاص.

ويظهر الفيديو شاحنة وهي تسير بسرعة بطيئة قرب الدوار، قبل أن تظهر سيارة الفان بسرعة كبيرة محاولة تجاوز الشاحنة، واعتقد صاحب السيارة أن طريقا مستقيما أمامه، ليتفاجأ بوجود الدوار لتصطدم السيارة بعدها فيه وتطير في الهواء.

ولم ينتبه السائق، الذي أصيب بجروح خطيرة، إلى اللوحات الإرشادية التي تشير إلى وجود دوار قريب.

وشبه رودا مواقع التواصل لحظات طيران السيارة في الهواء، بتلك التي شهدها المسلسل الأميركي الشهير “ذا دوكس اوف هازرد”( 1979- 1985) الذي يروي قصة شخصين يعشقان السباقات، وكان يتميز بمشاهد طيران السيارات للحظات في الهواء بسبب السرعة الجنونية.

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