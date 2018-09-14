تطورات جديدة في واقعة محتضنة” ماجد المهندس”.. ومعلومات تكشف عن الفتاة لأول مرة !

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كشفت مصادر مطلعة معلومات جديدة عن الفتاة التي قامت باحتضان الفنان ماجد المهندس خلال إحيائه حفلا غنائيا بمسرح عكاظ الفترة الماضية.

وحسب ” مكة” قالت المصادر : أن تقارير صحية أفادت بأن الفتاة تعاني من مرض نفسي ونوبات صرع . مضيفة أن موكلها طلب خلال الجلسة الأولى بالدائرة التعزيرية السابعة بالمحكمة الجزائية في مكة مهلة للرد على التهم الموجهة للفتاة، وهي مخالفة الآداب العامة والتحرش.

وكانت الفتاة اعترفت في لائحة الدعوى التي عرضت على النيابة العامة بالطائف باحتضان الفنان ماجد المهندس فيما طلبت النيابة تطبيق عقوبة التحرش عليها ومعاقبتها بالسجن عامين وتغريمها 100 ألف ريال.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي،تداولوا مقطع فيديو ظهرت خلاله الفتاة وهي تجري مسرعة نحو المسرح وقامت باحتضان الفنان ماجد المهندس أمام الجمهور الأمر الذي أثار جدلا واسعا وطالب ” مغردون” بمحاسبتها .