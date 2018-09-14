وكيل محافظة الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المالكي

وكيل محافظة الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المالكي

أبرز المواد
حاكم كاليفورنيا يهاجم ترامب

حاكم كاليفورنيا يهاجم ترامب

أبرز المواد
إعصار فلورنس يضرب الساحل الشرقي الأميركي وفرار مئات الآلاف

إعصار فلورنس يضرب الساحل الشرقي الأميركي وفرار مئات الآلاف

أبرز المواد
شاب يحرق مخازن “أمازون” لرفضها إجازته!

شاب يحرق مخازن “أمازون” لرفضها إجازته!

أبرز المواد

تطورات جديدة في واقعة محتضنة” ماجد المهندس”.. ومعلومات تكشف عن الفتاة لأول مرة !

تطورات جديدة في واقعة محتضنة” ماجد المهندس”.. ومعلومات تكشف عن الفتاة لأول مرة !
http://almnatiq.net/?p=631216
المناطق_الطائف

كشفت مصادر مطلعة معلومات جديدة عن الفتاة التي قامت باحتضان الفنان ماجد المهندس خلال إحيائه حفلا غنائيا بمسرح عكاظ الفترة الماضية.
وحسب ” مكة” قالت المصادر : أن تقارير صحية أفادت بأن الفتاة تعاني من مرض نفسي ونوبات صرع . مضيفة أن موكلها طلب خلال الجلسة الأولى بالدائرة التعزيرية السابعة بالمحكمة الجزائية في مكة مهلة للرد على التهم الموجهة للفتاة، وهي مخالفة الآداب العامة والتحرش.

وكانت الفتاة اعترفت في لائحة الدعوى التي عرضت على النيابة العامة بالطائف باحتضان الفنان ماجد المهندس فيما طلبت النيابة تطبيق عقوبة التحرش عليها ومعاقبتها بالسجن عامين وتغريمها 100 ألف ريال.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي،تداولوا مقطع فيديو ظهرت خلاله الفتاة وهي تجري مسرعة نحو المسرح وقامت باحتضان الفنان ماجد المهندس أمام الجمهور الأمر الذي أثار جدلا واسعا وطالب ” مغردون” بمحاسبتها .

روابط ذات صلة

وكيل محافظة الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المالكي

وكيل محافظة الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المالكي
حاكم كاليفورنيا يهاجم ترامب

حاكم كاليفورنيا يهاجم ترامب
إعصار فلورنس يضرب الساحل الشرقي الأميركي وفرار مئات الآلاف

إعصار فلورنس يضرب الساحل الشرقي الأميركي وفرار مئات الآلاف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*