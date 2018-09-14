سعودية تحصل على نصف مليون ريال من طليقها بعد طردها من عش الزوجية

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صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة على حكم أصدرته محكمة الأحوال الشخصية والقاضي بإلزام زوج بدفع نصف مليون ريال لمطلقته المطرودة من منزل الزوجية، واعتبرت المحكمة المبلغ المحكوم به قيمة العفش الذي اشترته الزوجة من مالها قبل أن تطرد من منزلها عقب طلاقها.

الأحوال الشخصية

وفي التفاصيل فإن مواطنة تقدمت بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت فيها بأنها حصلت على حكم ببقائها في مسكنها في الفيلا التي كانت تقطن فيها قبل طلاقها، وعندما عادت فوجئت بخلو المسكن من الأثاث واتهمت طليقها بالتصرف فيها وأكدت للمحكمة أنها هي من اشترت الأثاث، وسألت المحكمة الزوج عن صحة إفادة طليقته فأكد ذلك وأنه هو من أعطاها المبلغ.

50 فاتورة شراء

وفي المقابل قدمت الطليقة أكثر من 50 فاتورة شراء باسمها من متاجر أثاث وموبيليا والسجاد بأنواعه والستائر والأدوات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية وجميع ما في المنزل وبلغت قيمة الفواتير نحو خمسمئة ألف ريال، بحسب “عكاظ”.

650 ألف ريال

وعادت المحكمة وسألت الزوج إن كان لديه ما يثبت أنه سلم طليقته تلك المبالغ فأجاب بالنفي وتمسك أنه أعطاها أكثر من 650 ألف ريال لشراء العفش، ولكنها نفت ذلك.

فواتير الشراء

وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى الحكم على الزوج إما بإعادة العفش محل الدعوى أو دفع مبلغ نصف مليون ريال قيمة العفش طبقا لفواتير الشراء، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.