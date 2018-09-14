شاب يحرق مخازن “أمازون” لرفضها إجازته!

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أقدم شاب على حرق أحد مخازن شركة “أمازون”، في المملكة المتحدة بسيجارة،انتقاما من مديره في العمل لعدم احترامه حياته العاطفية.

وبحسب صحيفة “ميررو”، طلب إدريس علي من مديره أن يوافق له على إجازة قصيرة كي يحل خلافًا بينه وبين حبيبته، وعندما رفض المدير غضب الشاب فقرر الانتقام وإحراق المخزن.

وأوضحت الشرطة،أن الحريق تسبب في الإضرار بأكثر من 660 ألف وحدة، وخسارة نحو 8 ملايين استرالي، مشيرة إلى أن تكلفة تنظيف وإصلاح المخزن تقدر بـ800 ألف دولار.

وأضافت الشرطة أن هذا الحريق كان من الممكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة في صفوف الموظفين، مؤكدة أن الحريق استغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا لإطفائه، نقلا عن نفس المصدر.