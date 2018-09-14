احدث الأخبار

التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة
أبرز المواد
 اعتقال جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري
أبرز المواد
 تراجع جديد ل«الليرة التركية» بعد رفع أسعار الفائدة
أبرز المواد
 إعلان تشكيل حكومة الوفاق السودانية الجديدة
أبرز المواد
 استبعاد قائدة روضة حكومية بـ”المدينة” عقب ارتكابها هذه المخالفة!
أبرز المواد
 وكيل محافظة الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المالكي
أبرز المواد
 حاكم كاليفورنيا يهاجم ترامب
أبرز المواد
 إعصار فلورنس يضرب الساحل الشرقي الأميركي وفرار مئات الآلاف
أبرز المواد
 شاب يحرق مخازن “أمازون” لرفضها إجازته!
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة محتضنة” ماجد المهندس”.. ومعلومات تكشف عن الفتاة لأول مرة !
أبرز المواد
 سعودية تحصل على نصف مليون ريال من طليقها بعد طردها من عش الزوجية
أبرز المواد
 هل شجعت سياسات واشنطن الخارجية على تقارب روسي صيني؟
أبرز المواد
التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة

التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة

أبرز المواد
اعتقال جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري

اعتقال جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري

أبرز المواد
تراجع جديد ل«الليرة التركية» بعد رفع أسعار الفائدة

تراجع جديد ل«الليرة التركية» بعد رفع أسعار الفائدة

أبرز المواد
إعلان تشكيل حكومة الوفاق السودانية الجديدة

إعلان تشكيل حكومة الوفاق السودانية الجديدة

أبرز المواد

استبعاد قائدة روضة حكومية بـ”المدينة” عقب ارتكابها هذه المخالفة!

استبعاد قائدة روضة حكومية بـ”المدينة” عقب ارتكابها هذه المخالفة!
http://almnatiq.net/?p=631234
المناطق_المدينة

: استبعدت لجنة من تعليم المدينة المنورة، قائدة روضة حكومية فرضت على أولياء أمور الطلاب مبالغ مالية، شرطًا لقبول الطلاب في الروضة.
سعة بالفصول
وكانت مديرة الروضة في بداية العام الدراسي اشترطت على كل ولي أمر أن يدفع مبلغا من 1000-2000 ريال، مقابل دخول ابنه الروضة، بحجة عدم وجود سعة بالفصول، وبدعوى أن المبلغ سيوجه لفتح فصل جديد.
تشكيل لجنة تحقيق
وأدت شكوى أولياء الأمور إلى تشكيل لجنة تحقيق، وتوصلت اللجنة إلى إعفاء القائدة من إدارة الروضة، وتعيين بديلة، وإعادة المبالغ المالية المدفوعة إلى أولياء الأمور، ومعالجة أوضاع الطلاب المقبولين في الروضة.
فرض رسوم مالية
وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن ذلك إجراء غير نظامي ولا يجب فرض رسوم مالية على أولياء الأمور تحت أي ظرف، بحسب “الوطن”.
شأن المدارس الحكومية
وأضافت، أنه “لا توجد رسوم للالتحاق بمدارس رياض الأطفال الحكومية، ولا على المقررات الدراسية التي تسلم للطالب أو الطالبة، شأنها شأن المدارس الحكومية”، مشيرة إلى أن قائدات رياض الأطفال بالمنطقة لديهن تعليمات بذلك.

روابط ذات صلة

التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة

التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة
اعتقال جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري

اعتقال جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري
تراجع جديد ل«الليرة التركية» بعد رفع أسعار الفائدة

تراجع جديد ل«الليرة التركية» بعد رفع أسعار الفائدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*