استبعاد قائدة روضة حكومية بـ”المدينة” عقب ارتكابها هذه المخالفة!

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: استبعدت لجنة من تعليم المدينة المنورة، قائدة روضة حكومية فرضت على أولياء أمور الطلاب مبالغ مالية، شرطًا لقبول الطلاب في الروضة.

سعة بالفصول

وكانت مديرة الروضة في بداية العام الدراسي اشترطت على كل ولي أمر أن يدفع مبلغا من 1000-2000 ريال، مقابل دخول ابنه الروضة، بحجة عدم وجود سعة بالفصول، وبدعوى أن المبلغ سيوجه لفتح فصل جديد.

تشكيل لجنة تحقيق

وأدت شكوى أولياء الأمور إلى تشكيل لجنة تحقيق، وتوصلت اللجنة إلى إعفاء القائدة من إدارة الروضة، وتعيين بديلة، وإعادة المبالغ المالية المدفوعة إلى أولياء الأمور، ومعالجة أوضاع الطلاب المقبولين في الروضة.

فرض رسوم مالية

وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن ذلك إجراء غير نظامي ولا يجب فرض رسوم مالية على أولياء الأمور تحت أي ظرف، بحسب “الوطن”.

شأن المدارس الحكومية

وأضافت، أنه “لا توجد رسوم للالتحاق بمدارس رياض الأطفال الحكومية، ولا على المقررات الدراسية التي تسلم للطالب أو الطالبة، شأنها شأن المدارس الحكومية”، مشيرة إلى أن قائدات رياض الأطفال بالمنطقة لديهن تعليمات بذلك.