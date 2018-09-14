التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة

المناطق_الرياض

حذرت وزارة التعليم من مخاطر الألعاب الالكترونية التي تتضمن أفكارا منحرفة ووجهت إداراتها في المناطق والمحافظات بأهمية رفع وعي الطلاب والطالبات بمخاطر تلك الألعاب واستغلال ساعة النشاط بتوعيتهم من خلال إعداد برامج وأنشطة نوعية في هذا المجال.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إداراتها حصلت الوئام على نسخة منه، وتضمن ملاحظة الانتشار الواسع لبعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن أفكاراً منحرفة،وانطلاقاً من أهمية رفع وعي الطلاب والطالبات بهذا الموضوع.

وطالبت الوزارة خلال التعميم بأهمية استغلال ساعة النشاط بتوعية الطلاب والطالبات بمخاطر الألعاب الإلكترونية

وكيفية التعامل معها من خلال إعداد برامج وأنشطة نوعية في هذا المجال.