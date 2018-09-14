احدث الأخبار

دراسة جديدة: الجبن والحليب كامل الدسم يحسن صحة القلب
أبرز المواد
 التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة
أبرز المواد
 اعتقال جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري
أبرز المواد
 تراجع جديد ل«الليرة التركية» بعد رفع أسعار الفائدة
أبرز المواد
 إعلان تشكيل حكومة الوفاق السودانية الجديدة
أبرز المواد
 استبعاد قائدة روضة حكومية بـ”المدينة” عقب ارتكابها هذه المخالفة!
أبرز المواد
 وكيل محافظة الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المالكي
أبرز المواد
 حاكم كاليفورنيا يهاجم ترامب
أبرز المواد
 إعصار فلورنس يضرب الساحل الشرقي الأميركي وفرار مئات الآلاف
أبرز المواد
 شاب يحرق مخازن “أمازون” لرفضها إجازته!
أبرز المواد
 تطورات جديدة في واقعة محتضنة” ماجد المهندس”.. ومعلومات تكشف عن الفتاة لأول مرة !
أبرز المواد
 سعودية تحصل على نصف مليون ريال من طليقها بعد طردها من عش الزوجية
أبرز المواد
دراسة جديدة: الجبن والحليب كامل الدسم يحسن صحة القلب

دراسة جديدة: الجبن والحليب كامل الدسم يحسن صحة القلب

أبرز المواد
التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة

التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة

أبرز المواد
اعتقال جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري

اعتقال جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري

أبرز المواد
تراجع جديد ل«الليرة التركية» بعد رفع أسعار الفائدة

تراجع جديد ل«الليرة التركية» بعد رفع أسعار الفائدة

أبرز المواد

التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة

التعليم تحذر من مخاطر الألعاب الالكترونية المتضمنة للأفكار المنحرفة
http://almnatiq.net/?p=631251
المناطق_الرياض

حذرت وزارة التعليم من مخاطر الألعاب الالكترونية التي تتضمن أفكارا منحرفة ووجهت إداراتها في المناطق والمحافظات بأهمية رفع وعي الطلاب والطالبات بمخاطر تلك الألعاب واستغلال ساعة النشاط بتوعيتهم من خلال إعداد برامج وأنشطة نوعية في هذا المجال.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إداراتها حصلت الوئام على نسخة منه، وتضمن  ملاحظة الانتشار الواسع لبعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن أفكاراً منحرفة،وانطلاقاً من أهمية رفع وعي الطلاب والطالبات بهذا الموضوع.

وطالبت الوزارة خلال التعميم بأهمية استغلال ساعة النشاط بتوعية الطلاب والطالبات بمخاطر الألعاب الإلكترونية

وكيفية التعامل معها من خلال إعداد برامج وأنشطة نوعية في هذا المجال.

روابط ذات صلة

دراسة جديدة: الجبن والحليب كامل الدسم يحسن صحة القلب

دراسة جديدة: الجبن والحليب كامل الدسم يحسن صحة القلب
اعتقال جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري

اعتقال جاسوسين روسيين استهدفا مختبر أسلحة كيميائية سويسري
تراجع جديد ل«الليرة التركية» بعد رفع أسعار الفائدة

تراجع جديد ل«الليرة التركية» بعد رفع أسعار الفائدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*