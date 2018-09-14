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لحملة الثانوية فأعلى من الجنسين.. وظائف شاغرة بالضيافة الجوية في طيران ناس

لحملة الثانوية فأعلى من الجنسين.. وظائف شاغرة بالضيافة الجوية في طيران ناس
http://almnatiq.net/?p=631256
المناطق - الرياض

أعلنت شركة طيران ناس عن فتح التقديم في الخدمة الجوية للرجال والنساء بمسمى مضيف جوي (Flight Attendant) لحملة الثانوية كحد أدنى.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على دبلوم أو شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– أن لا يقل العمر عن 22 ولا يزيد عن 30 سنة ميلادية.
– أن لا يقل الطول للنساء عن 160 سم ولا يقل الطول للرجال عن 168 سم.
– أن يتناسب الوزن مع الطول.
– اللياقة الطبية.

ملخص الوصف الوظيفي:

– مساعدة الركاب في الجلوس بالرجوع إلى أرقام مقاعدهم الرسمية على بطاقات الصعود.
– تأمين حقائب المسافرين في الخزائن العلوية للطائرة والتأكد من إغلاقها.
– تقديم الخدمة للمسافرين وتوجيههم وتلبية طلباتهم حسب معايير الشركة.
– المساهمة في التسويق للمبيعات الجوية المتاحة خلال الرحلة.
– المساهمة في شرح قواعد السلامة العامة للركاب كاستعمال أقنعة الأوكسجين والإشارة إلى مخارج الطوارئ.
– التجهيز لعملية الهبوط وتأكيد ربط أحزمة المسافرين وتثبيت أمتعتهم

وطيران ناس شركة طيران سعودية خاصة تابعة لشركة ناس القابضة، تأسست ناس سنة 2007م وتعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة (الطيران الاقتصادي) وذلك بعد فوزها في المنافسة على تصريح لتشغيل الرحلات الجوية المجدولة داخل السعودية، يقع مقر الشركة الرئيسي في العاصمة الرياض، وتتخذ من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزين لعملياتها.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط في موعد أقصاه الخميس 1440/2/2هـ (الموافق 11 أكتوبر 2018م).

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