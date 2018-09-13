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جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية تعاون مع جامعة تبوك

جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية تعاون مع جامعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=631283
المناطق- تبوك :

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز أمس اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة تبوك لتقديم خدمات الدراسات , والخدمات التعاقدية والاستشارية , وخدمات التدريب, إلى جانب التعاون في الأبحاث الأكاديمية , والخدمات التعاقدية التي تشمل الأنظمة المالية , والأنظمة التعليمية , وصيانة وتشغيل الحاسب الآلي , ومشاريع الجامعة الإنشائية , والتسويق.
وأوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي , الذي وقع الاتفاقية مع معالي مدير جامعة تبوك , الدكتور عبدالله الذيابي , أن جامعة الملك عبدالعزيز ستسخر إمكاناتها البشرية والتقنية كافة لخدمة ودعم جامعات المملكة , مشيراً إلى أن الجامعة تعد محاضن التعليم ومؤسسات المجتمع كافة.
من جانبه, أشاد معالي مدير جامعة تبوك بهذه الاتفاقية , مثنياً على ما تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز من دور رائد في تقديم خبراتها ومعارفها وإمكاناتها للجامعات والكليات والمعاهد في المملكة.
حضر توقيع الاتفاقية وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع , الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي , وعميد معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز , الدكتور عبدالله الغامدي.

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