جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية تعاون مع جامعة تبوك

المناطق- تبوك :

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز أمس اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة تبوك لتقديم خدمات الدراسات , والخدمات التعاقدية والاستشارية , وخدمات التدريب, إلى جانب التعاون في الأبحاث الأكاديمية , والخدمات التعاقدية التي تشمل الأنظمة المالية , والأنظمة التعليمية , وصيانة وتشغيل الحاسب الآلي , ومشاريع الجامعة الإنشائية , والتسويق.

وأوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي , الذي وقع الاتفاقية مع معالي مدير جامعة تبوك , الدكتور عبدالله الذيابي , أن جامعة الملك عبدالعزيز ستسخر إمكاناتها البشرية والتقنية كافة لخدمة ودعم جامعات المملكة , مشيراً إلى أن الجامعة تعد محاضن التعليم ومؤسسات المجتمع كافة.

من جانبه, أشاد معالي مدير جامعة تبوك بهذه الاتفاقية , مثنياً على ما تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز من دور رائد في تقديم خبراتها ومعارفها وإمكاناتها للجامعات والكليات والمعاهد في المملكة.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع , الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي , وعميد معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز , الدكتور عبدالله الغامدي.